Maroc giành vé vào tứ kết, tạo nên lịch sử cho bóng đá châu Phi

Đội tuyển Maroc đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Canada ở vòng 16 đội của World Cup 2026 vào rạng sáng 5/7 (giờ Việt Nam), trở thành đội bóng đầu tiên đoạt vé vào tứ kết.

Đội bóng châu Phi sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Paraguay.

Sau khoảng thời gian đầu của trận đấu chơi khá thận trọng, đội tuyển Canada tăng cường sức ép và liên tiếp tạo ra cơ hội.

Phút thứ 6, Jonathan David dứt điểm góc hẹp nhưng thủ môn Bounou của Maroc khép góc cứu thua.

Đến phút 11, Bounou tiếp tục dùng chân cản phá cú sút của Oluwaseyi sau sai lầm của hàng thủ Maroc.

Phút 22, đội tuyển Maroc chịu tổn thất khi Saibari chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Rahimi. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng. Tuy nhiên, đội tuyển Canada cho thấy sự lấn lướt về mặt lối chơi trong khi Maroc gặp bế tắc trong việc tiếp cận cầu môn đối phương.

Ngay đầu hiệp hai, đội tuyển Canada tiếp tục tạo sức ép lên phần sân của Maroc nhưng vẫn không thể ghi bàn.

Bước ngoặt trận đấu tới ở phút 49, đội tuyển Maroc mở tỷ số khi Hakimi đá phạt sệt để Ounahi tung cú dứt điểm một chạm từ rìa vòng cấm đánh bại Crepeau. Bàn thắng này đã làm thế trận xoay chiều.

Sau khi nhận bàn thua, đội tuyển Canada dồn lên nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Trong khi đó, đội tuyển Maroc tận dụng hiệu quả các pha phản công để kết liễu trận đấu.

Phút 82, Brahim Diaz đột phá rồi kiến tạo cho Ounahi dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0, hoàn tất cú đúp cá nhân.

Trong thời gian bù giờ, thủ môn Crepeau lên tham gia tấn công ở một quả phạt góc nhưng đội tuyển Canada không thể chọc thủng lưới đối phương.

Đến phút 90+8, đội tuyển Maroc cướp bóng ở giữa sân, sau đó Rahimi thoát xuống bình tĩnh dứt điểm ấn định chiến thắng 3-0.

Với chiến thắng này, Maroc trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử hai lần góp mặt ở vòng tứ kết World Cup./.

Vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026 World Cup 2026 chính thức xác định 8 cặp đấu tranh vé vào tứ kết là Canada-Morocco, Paraguay-Pháp, Brazil-Na Uy, Mexico-Anh, Mỹ-Bỉ, Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha, Argentina-Ai Cập và Thụy Sĩ-Colombia.