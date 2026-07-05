Pháp 'đại chiến' Maroc tại tứ kết World Cup 2026

Maroc và Pháp đã trở thành những cái tên đầu tiên giành quyền vào vòng tứ kết World Cup 2026 sau khi cùng có chiến thắng ở loạt trận mở màn vòng 1/8.

Maroc chính là đội bóng đầu tiên vượt qua vòng 16 đội với chiến thắng 3-0 trước Canada ở trận cầu tại NRG (Houston, Texas).

Ở cuộc chạm trán này, Maroc đã phải chịu sức ép rất lớn ngay sau tiếng còi khai cuộc khi Canada chủ động chơi dâng cao và tấn công liên tục.

Tuy nhiên, đại diện châu Phi mới là đội bóng có bàn thắng mở tỷ số ở phút 50 với cú sút quyết đoán của Azzedine Ounahi từ ngoài vòng cấm sau pha đá phạt thông minh của Achraf Hakimi.

Bàn thắng khiến cho trận đấu càng trở nên hấp dẫn khi Canada buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng.

Tuy nhiên, thay vì có bàn gỡ, Canada đã phải trả giá. Từ tình huống phản công nhanh, Brahim Diaz có đường kiến tạo để Ounahi hoàn tất cú đúp, nhân đôi cách biệt cho Maroc ở phút 82.

Đến phút 90+8, trận đấu được định đoạt bằng pha lập công ấn định tỷ số 3-0 của Soufiane Rahimi sau đường chuyền của Brahim Diaz.

Maroc giành chiến thắng tưng bừng trước Canada để giành vé tứ kết World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giành chiến thắng tưng bừng 3-0, Maroc thẳng tiến vào tứ kết. Đối thủ tiếp theo của họ chính là đội tuyển Pháp.

Trên sân Lincoln Financial Field, Pháp dù được đánh giá cao với hàng công rất mạnh, nhưng đã phải rất chật vật mới có thể đánh bại Paraguay 1-0.

Trong cả trận đấu, Pháp kiểm soát bóng lên đến 76% và tung ra đến 15 cú dứt điểm nhưng chỉ có được 1 bàn thắng từ chấm phạt đền.

Doué - cầu thủ được tung vào sân thay cho Barcola - đã trở thành công thần của đội bóng khi mang về quả phạt 11m sau tình huống đi bóng trong vòng vây của 3 cầu thủ Paraguay.

Trên chấm 11m, tiền đạo Kylian Mbappe bình tĩnh đánh lừa thủ môn Gill ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang tấm vé tứ kết về cho đội tuyển Pháp.

Với cá nhân Mbappe, pha lập công này giúp anh san bằng thành tích ghi 7 bàn của Lionel Messi trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026.

Đây cũng là bàn thắng thứ 19 trong 19 trận tại World Cup của riêng cá nhân Mbappe, chỉ xếp sau Messi trên bảng danh sách chân sút vĩ đại nhất ngày hội bóng đá đúng 1 bàn.

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa Pháp và Maroc sẽ diễn ra vào ngày 10/6 (theo giờ Việt Nam) trên sân Gillette.

Cách đây 4 năm tại Qatar, Pháp cũng đã chạm trán Maroc ở bán kết và giành được chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Théo Hernandez và Kolo Muani.

Với những gì hai đội đã thể hiện, màn tái ngộ Pháp-Maroc hứa hẹn sẽ hấp dẫn và kịch tính hơn cuộc đối đầu tại World Cup 2022./.

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