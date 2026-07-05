Hàng triệu người hâm mộ Anh hướng về sân Azteca ở Mexico City

Nước Anh sẽ trải qua một đêm khác thường, khi hàng triệu người hâm mộ hướng về sân Azteca ở Mexico City - nơi đội tuyển Anh đối đầu chủ nhà Mexico lúc 1h sáng 6/7 (theo giờ Anh) trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2026.

Trong không khí đó, những quán pub - vốn được xem là không gian sinh hoạt cộng đồng của người Anh - sẽ trở thành điểm tụ tập xuyên đêm, kéo theo sự xáo trộn đáng kể trong nhịp sống đô thị, hoạt động kinh doanh và cả chính sách công.

Tuy nhiên, trước khi trận đấu diễn ra, lịch thi đấu từng đứng trước nguy cơ thay đổi do cảnh báo giông bão tại Mexico City.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) từng cân nhắc rời giờ thi đấu sớm hơn 6 tiếng trong bối cảnh nhiều cổ động viên Anh đang di chuyển qua các chặng bay nối chuyến tới Mexico.

Việc thay đổi sau đó không được thực hiện, song diễn biến này tiếp tục làm dấy lên tranh luận về vị trí của người hâm mộ trong nền công nghiệp bóng đá toàn cầu.

Tại Anh, vấn đề trung tâm lại xoay quanh việc các quán pub có được phép mở cửa vào khung giờ đặc biệt này hay không. Ngày 2/7, Chính phủ Anh đã kích hoạt cơ chế đặc biệt cho phép toàn bộ quán pub và bar tại vùng England và xứ Wales mở cửa đến 5h sáng, thay vì phải xin cấp phép riêng lẻ như thông thường.

Thủ tướng Keir Starmer cho biết quyết định này nhằm tạo điều kiện để người hâm mộ theo dõi trận đấu trong không khí cộng đồng, đồng thời hỗ trợ ngành pub vốn chịu nhiều áp lực chi phí.

Ông nhấn mạnh bóng đá có thể “đang trở về nhà” (mượn ý câu hát cổ động nổi tiếng "Football's coming home" - niềm tin của người Anh rằng chiếc cúp sẽ trở về quê hương của bóng đá, nơi môn thể thao này ra đời), nhưng người hâm mộ không phải “về nhà sớm.”

Các số liệu từ ngành đồ uống cho thấy tác động kinh tế đáng kể của các trận đấu. Theo Hiệp hội Bia và Pub Anh (BBPA), riêng trận đội tuyển gặp CHDC Congo mới đây đã có thể mang lại khoảng 4 triệu vại bia bán thêm, tương đương khoản kích cầu 20 triệu bảng cho các quán pub. Một số phân tích khác cho thấy chi tiêu tại các quán pub và bar trong thời gian từ ngày 15-28/6 tăng hơn 17% so với giai đoạn trước đó.

Tuy vậy, tác động không đồng đều giữa các mô hình kinh doanh. Một số chuỗi pub lớn chỉ mở một phần nhỏ cơ sở cho khung giờ thi đấu rạng sáng, trong khi phần lớn hoạt động tiêu dùng có xu hướng chuyển sang không gian gia đình hoặc dịch vụ giao đồ ăn.

Một số nghiên cứu cũng ước tính World Cup có thể làm phát sinh tới 3,6 triệu ngày nghỉ ốm, với chi phí khoảng 94 triệu bảng, chưa kể thiệt hại năng suất ước khoảng 681 triệu bảng từ hiện tượng người lao động vẫn đến công sở nhưng làm việc dưới sức vì thiếu ngủ.

Trận đấu rạng sáng cũng làm dấy lên tranh luận xã hội tại Anh. Huấn luyện viên Thomas Tuchel kêu gọi sự ủng hộ từ người hâm mộ, trong khi Bộ Giáo dục Anh khẳng định việc đi học vẫn cần được duy trì và phụ thuộc quyết định của từng gia đình.

Các đề xuất về việc tổ chức ngày nghỉ lễ toàn quốc nhân sự kiện cũng nhanh chóng bị loại bỏ. Trong khi đó, quyết định mở cửa pub đến 5h sáng, dù được hoan nghênh trong ngành dịch vụ, vẫn vấp phải một số ý kiến cho rằng được ban hành quá sát thời điểm, gây áp lực cho lực lượng thực thi pháp luật.

Ở khía cạnh thể thao, đội tuyển Anh được đánh giá sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức tại sân Azteca, từ điều kiện thi đấu ở độ cao hơn 2.200m đến sức ép khán giả và yếu tố thời tiết.

Dù vậy, sức hút của đội tuyển tiếp tục được thể hiện qua các chỉ số truyền hình. Trận thắng trước Cộng hòa Dân chủ Congo đã thu hút hơn 16 triệu lượt xem trực tiếp trên BBC, cùng 10,4 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng số.

Câu chuyện World Cup của nước Anh vì thế không chỉ là một trận đấu, mà còn phản ánh sự đan xen giữa thể thao, kinh tế và đời sống xã hội.

Khi trái bóng lăn ở Azteca lúc 1h sáng, phép thử không chỉ dành cho bản lĩnh của thầy trò ông Tuchel trước độ cao và sức ép của hàng chục nghìn khán giả trên khán đài, mà còn cho sự bền bỉ của một quốc gia sẵn lòng chấp nhận một đêm không trọn giấc, đánh đổi nhịp sống thường nhật cho giấc mơ danh hiệu vô địch đầu tiên kể từ năm 1966./.

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