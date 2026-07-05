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Tư lệnh Israel thị sát biên giới, đe dọa phát động "tấn công nhanh" vào Liban

Ngày 5/7, Tổng Tham mưu trưởng Israel Eyal Zamir cảnh báo quân đội nước này sẵn sàng mở cuộc "tấn công nhanh" vào Liban nếu lệnh ngừng bắn bị vi phạm, đồng thời ép Beirut phải tự tay dẹp bỏ Hezbollah.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tư lệnh Israel thị sát biên giới, đe dọa phát động "tấn công nhanh" vào Liban

Cháy rừng tiếp tục thiêu đốt châu Âu khi nhiệt độ tăng trở lại

Nhật Bản dùng ODA hỗ trợ các nước ngăn chặn vi phạm bản quyền

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#An ninh Israel-Liban #Chống Hezbollah #Chiến lược quân sự Israel #Xung đột Trung Đông #Cháy rừng và biến đổi khí hậu

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