Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Nổ súng ở lễ Quốc khánh Mỹ khiến ít nhất 8 người bị thương, trong đó có cả trẻ em

Ít nhất 8 người, trong đó có 4 trẻ em, đã bị thương trong vụ nổ súng xảy ra tại quận Brooklyn, thành phố New York, khi nhiều người đến đây để xem bắn pháo hoa nhân dịp Quốc khánh Mỹ.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Nổ súng ở lễ Quốc khánh Mỹ khiến ít nhất 8 người bị thương, trong đó có cả trẻ em
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nổ súng trong lễ Quốc khánh Mỹ, ít nhất 8 người bị thương

Iran tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu trong thời gian ngừng bắn.

Mỹ và Iran dự kiến nối lại đàm phán tại Pakistan.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Mỹ #Quốc khánh Mỹ #nổ súng #nổ súng Mỹ #Nổ súng tại Mỹ #Nổ súng ở Mỹ #lễ quốc khánh #Quốc khánh Mỹ 4/7 #Quốc khánh Mỹ #Hoa Kỳ #xung đột Mỹ Iran #xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran #Xung đột Mỹ Iran tại Hormuz #Ảnh hưởng xung đột Mỹ Iran #Tình hình xung đột Mỹ-Iran #Xung đột Iran và Mỹ #Xung đột Mỹ–Iran #Ảnh hưởng của xung đột Mỹ-Iran #Tác động xung đột Mỹ-Iran #Xung đột Mỹ-Israel và Iran #Xung đột Mỹ-Israel với Iran #Xung đột Mỹ-Iran tại Trung Đông #Xung đột Trung Đông và Mỹ-Iran #tác động xung đột Iran-Israel-Mỹ #xung đột Iran Mỹ

Podcast mới nhất