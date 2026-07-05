Nổ súng ở lễ Quốc khánh Mỹ khiến ít nhất 8 người bị thương, trong đó có cả trẻ em

​

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Nổ súng trong lễ Quốc khánh Mỹ, ít nhất 8 người bị thương

Iran tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu trong thời gian ngừng bắn.

Mỹ và Iran dự kiến nối lại đàm phán tại Pakistan.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành