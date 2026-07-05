Thị trường AI hiện thân của Trung Quốc tăng trưởng hơn 20% mỗi năm

Theo “Báo cáo về sự phát triển ngành công nghiệp AI hiện thân của Trung Quốc (2026)” vừa được công bố, Trung Quốc đã nổi lên như một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới về lĩnh vực AI hiện thân.

Theo ước tính của nhiều tổ chức nghiên cứu, quy mô thị trường trí tuệ hiện thân tăng từ khoảng 213,3 tỷ Nhân dân tệ, tương đương khoảng 31,4 tỷ USD, năm 2018 lên 1,09 nghìn tỷ NDT (trên 160,7 tỷ USD) vào năm 2026, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm từ 22% đến 23%.

Báo cáo chỉ ra rằng AI hiện thân là một lĩnh vực tiên phong thể hiện sự tích hợp sâu rộng giữa AI và công nghệ robot - được xem là mô hình AI thế hệ tiếp theo, nối tiếp các mô hình ngôn ngữ lớn.

Trong các phân khúc của ngành công nghiệp AI hiện thân tại Trung Quốc, robot công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng 45%), theo sau là robot dịch vụ (khoảng 25%) và robot chuyên dụng (khoảng 15%).

Mặc dù robot hình người hiện chiếm tỷ trọng nhỏ nhất (khoảng 5%), nhưng đây lại là phân khúc có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và được đánh giá rộng rãi là động lực chính cho sự phát triển trong tương lai.

Báo cáo cho hay Trung Quốc sở hữu hệ sinh thái công nghiệp tích hợp toàn diện duy nhất trên thế giới dành cho lĩnh vực AI hiện thân.

Ngoài ra, ngành công nghiệp AI hiện thân của Trung Quốc còn có lợi thế rõ rệt về chi phí, với tổng chi phí sản xuất thấp hơn từ 30% đến 50% so với nước ngoài.

Liên quan đến thị trường xuất khẩu robot, theo số liệu thống kê của Hải quan Trung Quốc, các loại robot sản xuất trong nước đã nhanh chóng được xuất ra thị trường toàn cầu trong 5 tháng đầu năm nay.

Tổng cộng có 10,377 triệu robot thuộc nhiều chủng loại khác nhau đã được xuất khẩu với tổng trị giá 19,99 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3 tỷ USD).

Robot do Trung Quốc sản xuất đã được xuất khẩu tới hơn 150 quốc gia và khu vực trên thế giới, trong đó Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là những thị trường xuất khẩu chính./.

Trung Quốc mở cửa hàng đầu tiên thế giới dành cho robot AI hiện thân Theo kế hoạch, cửa hàng sẽ đi vào hoạt động tại Khu Công nghiệp robot Diệc Trang, phía Nam Thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ Hội nghị Robot Thế giới 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 8-12/8 tới.