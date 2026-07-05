Nhật Bản dùng ODA hỗ trợ các nước ngăn chặn vi phạm bản quyền

Ngày 5/7, giới chức Nhật Bản thông báo nước này có kế hoạch sử dụng viện trợ phát triển chính thức (ODA) để giúp khoảng 10 quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi ngăn chặn tình trạng vi phạm bản quyền ngày càng gia tăng đối với truyện tranh, phim hoạt hình và trò chơi của Nhật Bản.

Theo một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nhật Bản, bộ này đặt mục tiêu hỗ trợ luật bản quyền và đào tạo tại các nước để ngăn chặn việc phân phối các sản phẩm giả mạo.

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Nhật Bản có kế hoạch lựa chọn tuần tự các quốc gia ghi nhận tình trạng vi phạm bản quyền các sản phẩm văn hóa của nước này để cử các chuyên gia pháp lý hỗ trợ, thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức và mời nhân viên của các công ty địa phương đến Nhật Bản dự khóa đào tạo về bản quyền. Điều này cũng sẽ giúp các nước đang phát triển nâng cao năng lực bảo vệ bản quyền cho những nội dung của mình.

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA-cơ quan chính chịu trách nhiệm thực hiện viện trợ phát triển chính thức dự kiến sẽ bắt đầu đánh giá nhu cầu trong nước vào tháng 8 và tiến hành cung cấp viện trợ phát triển chính thức cho hoạt động trên từ năm tài chính 2027, bắt đầu từ tháng 4 năm sau.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ đưa kế hoạch này vào đề xuất ngân sách cho năm tài chính 2027.

Kế hoạch trên nhằm hiện thực hóa mục tiêu Tokyo đặt ra là nâng doanh thu nước ngoài của ngành công nghiệp nội dung Nhật Bản lên 20.000 tỷ yên (124 tỷ USD) vào năm 2033 và sẽ tăng gấp đôi mức hỗ trợ hằng năm cho ngành công nghiệp nội dung lên khoảng 100 tỷ yên.

Theo ước tính của Chính phủ Nhật Bản, thiệt hại năm 2025 do tình trạng vi phạm bản quyền truyện tranh, phim hoạt hình và bán hàng nhái các nhân vật tạo hình của nước này là khoảng 10.400 tỷ yen./.

Ký kết 11 hợp đồng cho vay lại vốn ODA Nhật Bản trị giá 6.680 tỷ đồng Bộ Tài chính ký các hợp đồng cho vay lại vốn ODA Nhật Bản với 8 tỉnh miền núi phía Bắc nhằm phát triển hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu.

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