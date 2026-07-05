Tàu Hayabusa2 của Nhật Bản bay áp sát tiểu hành tinh Torifune

Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết, ngày 5/7, tàu thăm dò vũ trụ Hayabusa2 của nước này đã thực hiện thành công chuyến bay gần tiểu hành tinh Torifune, với khoảng cách chỉ khoảng 800m.

Theo Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản, tàu Hayabusa2 đã bay qua tiểu hành tinh Torifune với vận tốc khoảng 5,2 km/s. Torifune là tiểu hành tinh dài với đường kính ước tính khoảng 450m và có chu kỳ quay quanh Mặt Trời 383 ngày. Hiện tàu đang di chuyển ở vị trí cách Trái Đất khoảng 100 triệu km.

Cơ quan trên cho biết sứ mệnh quan sát bằng phương pháp bay ở cự ly gần đòi hỏi khả năng điều hướng cực kỳ chính xác.

Mục tiêu của sứ mệnh là nhằm thử nghiệm các công nghệ cần thiết cho “hệ thống phòng thủ của hành tinh" hay giảm thiểu nguy cơ các tiểu hành tinh va chạm với Trái Đất.

Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản dự kiến trong ngày 6/7 sẽ công bố dữ liệu quan sát thu được từ các thiết bị đo khác nhau của tàu thăm dò, đồng thời xem xét liệu các dữ liệu thu thập có thể được ứng dụng để định hướng chính xác tàu thăm dò đến một vật thể gần Trái Đất tiềm ẩn nguy cơ (như tiểu hành tinh hoặc sao chổi) và sau đó làm thay đổi quỹ đạo của nó hay không.

Tháng 12/2014, tàu Hayabusa2 được phóng từ trung tâm vũ trụ Tanegashima của Nhật Bản với nhiệm vụ tìm kiếm manh mối về sự hình thành của Hệ Mặt Trời và nguồn gốc của sự sống. Tàu từng đáp xuống tiểu hành tinh Ryugu, cách Trái Đất hơn 300 triệu km. Trong chuyến bay qua Trái Đất vào năm 2020, tàu đã thả khoang chứa mẫu vật gồm 5,4 gram vật chất bề mặt tiểu hành này xuống Australia.

Với lượng nhiên liệu còn lại, Hayabusa2 đã bắt đầu sứ mệnh mở rộng và từ năm 2014 đến nay đã di chuyển tổng quãng đường khoảng 10,7 tỷ km.

Sau sứ mệnh Torifune, tàu dự kiến tiếp cận tiểu hành tinh 1998 KY26 vào năm 2031./.

Nhật Bản sẽ lần đầu tiên thử nghiệm nấu rượu sake trên... Trạm Vũ trụ Quốc tế Nhật Bản sắp thực hiện cuộc thử nghiệm chưa từng có: nấu rượu sake trong không gian. Chai rượu sake đặc biệt này dự kiến có mức giá lên tới 110 triệu yen (khoảng 720.000 USD).