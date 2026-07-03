Khởi động sứ mệnh giải cứu kính thiên văn NASA trước nguy cơ rơi tự do

Ngày 3/7, Tập đoàn chuyên về hàng không vũ trụ và vũ khí hàng đầu của Mỹ Northrop Grumman đã phóng một tàu vũ trụ không người lái lên quỹ đạo nhằm thực hiện sứ mệnh cứu kính thiên văn vũ trụ Swift của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), vốn đang đứng trước nguy cơ rơi trở lại Trái Đất do quỹ đạo suy giảm.



Cụ thể, Northrop Grumman đã thực hiện vụ phóng tàu vũ trụ Link của công ty Katalyst Space Technologies bằng tên lửa Pegasus từ quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương. Dự kiến sau khoảng 1 tháng, tàu Link sẽ tiếp cận và ghép nối với kính thiên văn Swift.



Được đưa lên không gian từ năm 2004, Swift đang mất dần độ cao với tốc độ nhanh hơn do các cơn bão Mặt Trời gần đây làm gia tăng lực cản của khí quyển ở tầng cao.

Vì vậy, NASA đã chi 30 triệu USD cho Katalyst thực hiện sứ mệnh nâng quỹ đạo của kính, qua đó giúp Swift tiếp tục quan sát các hiện tượng năng lượng cao trong vũ trụ như các vụ bùng phát tia gamma và sao phát nổ.

Trong thời gian chờ sứ mệnh "giải cứu", kính đã tạm dừng hoạt động để kéo dài thời gian duy trì quỹ đạo. Nếu thành công, Swift có thể hoạt động trở lại vào tháng 9 tới.



Hiện kính thiên văn Swift, nặng khoảng 1,4 tấn, đang hoạt động ở độ cao khoảng 360 km so với Trái Đất. Tàu Link sẽ nâng quỹ đạo của kính thêm khoảng 240 km, đưa Swift trở lại độ cao ban đầu khi mới được phóng.

Quá trình này sẽ được thực hiện từ từ bằng các động cơ đẩy của Link nhằm hạn chế rung lắc, tránh ảnh hưởng đến kính thiên văn.



Theo Katalyst, toàn bộ sứ mệnh được chuẩn bị chỉ trong vòng 9 tháng do NASA yêu cầu đẩy nhanh tiến độ.

Cơ quan này cho biết nếu không được nâng quỹ đạo trước mùa Thu năm nay, Swift sẽ không còn khả năng được cứu và dự kiến sẽ rơi xuống khí quyển Trái Đất vào tháng 10.

NASA cho biết cũng có thể cần một sứ mệnh tương tự đối với kính thiên văn Hubble trong vài năm tới, do quỹ đạo của kính này cũng đang suy giảm vì lực cản khí quyển gia tăng dưới tác động của hoạt động Mặt Trời./.

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