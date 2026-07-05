Ấn Độ đẩy mạnh khai thác dầu khí sau cú sốc năng lượng từ Trung Đông

Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ, ông Hardeep Singh Puri, cho biết sau khi phải hứng chịu cú sốc gián đoạn cung ứng năng lượng lớn nhất trong nhiều thập niên qua từ cuộc chiến tại Trung Đông, quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu này đang đẩy mạnh hoạt động khai thác dầu thô nội địa.

Là quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ ba và mua khí hóa lỏng lớn thứ hai thế giới, Ấn Độ đã phải đối mặt với những gián đoạn nghiêm trọng do các lệnh hạn chế di chuyển qua eo biển Hormuz trong thời gian diễn ra cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Ông Puri cho hay cuộc khủng hoảng năng lượng vừa qua đã tạo thêm động lực mới để Ấn Độ mở rộng nguồn cung nội địa. Theo ông Puri, nước này hiện đang trong quá trình chuẩn bị cho kế hoạch chào thầu khoảng 250.000 km vuông diện tích chưa từng được khai thác.

Ấn Độ là một quốc gia có sản lượng dầu khí khiêm tốn khi so với toàn cầu. Theo số liệu từ Bộ Dầu mỏ và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ, sản lượng dầu thô của nước này giai đoạn 2025-2026 đạt 25,98 triệu tấn. Con số này mới chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu dầu thô của toàn Ấn Độ. Mức sản lượng trên tương đương khoảng 522.000 thùng/ngày-mức thấp hơn nhiều so với sản lượng đỉnh điểm hơn 900.000 thùng/ngày mà quốc gia Nam Á này từng đạt được vào năm 2011.

Sản lượng dầu thô của Ấn Độ hiện tập trung chủ yếu ở phía Tây - tại các mỏ ngoài khơi Mumbai, bang Rajasthan và bang Gujarat cũng như tại bang Assam thuộc vùng Đông Bắc Ấn Độ.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Puri đánh giá rất cao khu vực nằm ngoài khơi quần đảo Andaman và Nicobar. Đây là một chuỗi đảo dài 800 km, nằm trong vùng biển tiếp giáp với Thái Lan và Indonesia. Vùng trũng Andaman này có nhiều nét tương đồng với các vùng trũng chứa hydrocarbon tại Đông Nam Á.

Ông cho biết thêm Ấn Độ đang hợp tác chặt chẽ với các công ty chuyên về thăm dò vùng nước sâu hàng đầu thế giới, bao gồm Petrobras, TotalEnergies, BP, Shell và ExxonMobil. Chiến dịch thúc đẩy hoạt động khai thác dầu khí này thực tế đã được định hình từ trước khi cuộc xung đột Trung Đông nổ ra.

Trong bài phát biểu nhân ngày Quốc khánh hồi tháng 8/2025, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố nước này sẽ nỗ lực tìm kiếm các mỏ dầu và mỏ khí đốt dưới đáy biển, vì vậy Ấn Độ sẽ bắt đầu triển khai hoạt động thăm dò các vùng nước sâu.

Tuy nhiên, nỗ lực nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài của Ấn Độ đang phải đối mặt với không ít thách thức. Nhu cầu tiêu thụ dầu khí tại quốc gia đông dân nhất thế giới với 1,4 tỷ người này đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, ngay cả khi chính phủ cam kết sẽ đạt mức trung hòa carbon vào năm 2070.

Ông Puri lưu ý mức tiêu thụ năng lượng của Ấn Độ ngày nay đang tăng với tốc độ nhanh gấp ba lần so với phần còn lại của thế giới. Từ mức 5 triệu thùng/ngày vào năm 2021, con số này đã nhảy vọt lên khoảng 5,6 triệu thùng ở thời điểm hiện tại và sẽ sớm chạm mốc 6 triệu thùng/ngày.

Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Khí đốt tự nhiên Ấn Độ, hoạt động thăm dò và sản xuất dầu khí của nước này sẽ phát triển nhanh trong thời gian tới, dù đây là một quá trình rất thâm dụng vốn và tốn nhiều thời gian.

Ông Puri cho biết thêm chính phủ đang đổ các nguồn lực vào hoạt động thăm dò dầu khí trên một quy mô rất lớn, với một chương trình trị giá 10 tỷ USD.

Thông qua chương trình này, Ấn Độ sẽ tiến sâu vào khảo sát 1 triệu km vuông diện tích chưa từng được thăm dò trước đây./.

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