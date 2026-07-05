OPEC+ tăng hạn ngạch sản lượng dầu trong bối cảnh Trung Đông dần ổn định

Ngày 5/7, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, quyết định tiếp tục nâng hạn ngạch sản lượng dầu trong bối cảnh tình hình Trung Đông dần ổn định và hoạt động xuất khẩu dầu của các nước vùng Vịnh đã bị gián đoạn nhiều tháng do xung đột.

Theo thông báo của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh, bộ trưởng các nước thành viên chủ chốt gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman đã nhóm họp trực tuyến và đưa ra quyết định điều chỉnh tăng sản lượng thêm 188.000 thùng/ngày. Mức điều chỉnh này sẽ được áp dụng từ tháng 8 tới.

Kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát mạnh, các nước vùng Vịnh đã buộc phải cắt giảm sản lượng do gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz, khiến hoạt động xuất khẩu dầu bị đình trệ.

Số liệu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ cho thấy trong 5 tháng đầu năm nay, tổng sản lượng dầu thô của 3 quốc gia đã nâng hạn ngạch là Saudi Arabia, Iraq và Kuwait bị giảm khoảng 6 triệu thùng/ngày.

Hôm 18/6 vừa qua, Mỹ và Iran đã ký Bản ghi nhớ (MoU) về chấm dứt chiến sự và dỡ bỏ trở ngại đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz trong 60 ngày để hai bên đàm phán tiếp về thỏa thuận hòa bình.

Kể từ đó, hoạt động vận tải biển đã có dấu hiệu phục hồi và giá dầu giảm mạnh, gần như trở về mức trước xung đột nhờ kỳ vọng nguồn cung tăng lên. Theo một quan chức Mỹ được hãng tin Bloomberg dẫn lời, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz có thể đã vượt 10 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, chuyên gia Ole Hansen của Saxo Bank lưu ý phần lớn lượng dầu vận chuyển hiện nay là được tích trữ trước đó trên các tàu chở dầu hoặc tại các kho chứa. Việc khôi phục hoạt động tại các mỏ dầu đã ngừng khai thác cần có thời gian.

Nhà máy lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cũng theo ông Hansen, nếu hoạt động vận tải tiếp tục được khôi phục về mức bình thường, nguồn cung trong tháng 7 sẽ được cải thiện đáng kể và đến tháng 8 sẽ có tốc độ phục hồi nhanh hơn.

Ông Jorge Leon, chuyên gia của công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy, cho rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu nhiều khả năng sẽ rơi vào tình trạng dư cung trong năm tới.

Trong ngắn hạn, việc các quốc gia bổ sung trở lại lượng dầu dự trữ đã sử dụng trong thời gian xung đột có thể hấp thụ phần lớn lượng dầu cung ứng trên thị trường trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, về lâu dài, các nhà sản xuất có thể phải đối mặt với sức ép giảm giá khi cung tăng và cầu giảm.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh dự kiến sẽ đánh giá lại hạn ngạch của các thành viên vào cuối năm nay dựa trên năng lực khai thác thực tế của từng quốc gia. Đây được dự báo sẽ là bài toán hóc búa đối với tổ chức này./.

Giới phân tích: OPEC+ nhiều khả năng tăng hạn ngạch sản lượng trong tháng 8 Saudi Arabia, Nga cùng năm thành viên khác của OPEC+ sẽ họp trực tuyến trong ngày 5/7 để thảo luận về hạn ngạch sản lượng dầu cho tháng 8/2026.

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