Giá càphê và gạo xuất khẩu cùng bật tăng trong tuần qua

Giá càphê trong nước tuần qua tăng khoảng 3,3%, lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng nhờ nguồn cung thắt chặt và nhu cầu xuất khẩu duy trì cao.

Cùng với đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng bật tăng mạnh khi nguồn cung giảm và nhu cầu từ Philippines gia tăng.

Giá càphê tại khu vực Tây Nguyên tuần qua đạt khoảng 92.300-93.000 đồng/kg, tăng 2.900-3.000 đồng/kg so với tuần trước (89.400-90.000 đồng/kg), tương đương mức tăng khoảng 3,3%.

Đà tăng trong nước diễn ra do nguồn cung nội địa vẫn thắt chặt trong khi nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức cao. Với mức tăng này đã ghi nhận mức giá cao nhất trong hơn 3 tháng qua, kể từ cuối tháng 3/2026.

Cụ thể, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng 2.900-3.000 đồng/kg, đưa giá thu mua cà phê lên mức 92.300-93.000 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá càphê cùng tăng 3.000 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 92.800 đồng/kg.

Nguyên nhân tác động giá cà phê được các thương nhân cho biết là nông dân không mấy lạc quan về triển vọng của vụ càphê sắp tới. Mưa thất thường, nắng nóng cực đoan trong năm nay làm gia tăng các bệnh do nấm trên cây cà phê, gây lo ngại về sản lượng. Thêm vào đó, chi phí sản xuất như tưới tiêu cũng tăng cao.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê 6 tháng đầu năm 2026 đạt 1,1 triệu tấn với 4,78 tỷ USD, tăng 9,7% về khối lượng nhưng giảm 14,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân do giá cà phê xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 4.435 USD/tấn, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê thế giới ghi nhận diễn biến trái chiều giữa hai sàn giao dịch quốc tế khi Robusta duy trì đà tăng còn Arabica quay đầu giảm mạnh.

Trên sàn London, giá càphê Robusta tiếp tục đi lên. Cụ thể, giá càphê Robusta giao tháng 7/2026 tăng 12 USD lên mức 3.970 USD/tấn; giá càphê Robusta kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 12 USD đạt 3.783 USD/tấn, và giá càphê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 19 USD lên mức 3.745 USD/tấn.

Ngược lại trên sàn New York, giá càphê Arabica lại sụt giảm mạnh sau chuỗi ngày tăng nóng do hoạt động chốt lời trước các thông tin thời tiết mới tại Brazil. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 8,65 xu xuống còn 315,65 xu/lb; kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 8,7 xu còn 301,2 xu/lb, và kỳ hạn tháng 11/2026 mất 8,55 xu xuống 286,3 xu/lb (1lb = 0,45kg).

Về thị trường lúa gạo trong nước, tuần qua, theo cập nhật mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, giá các loại lúa gạo gần như không có sự biến động.

Giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 hiện dao động từ 6.200-6.300 đồng/kg; OM 5451 từ 5.700-5.800 đồng/kg; IR 50404 ở mức 5.400-5.600 đồng/kg; OM 34 dao động 5.500-5.700 đồng/kg.

Gạo xuất khẩu. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Đối với gạo nguyên liệu, IR 50404 xuất khẩu đang dao động từ 8.800-8.900 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; CL 555 từ 9.300-9.400 đồng/kg, tăng 200 đồng so với cuối tuần trước; OM 5451 từ 9.500-9.600 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 9.200-9.400 đồng/kg; Sóc thơm dao động ở mức 7.500-7.600 đồng/kg. Giá gạo thành phẩm IR 50404 hiện ở mức 10.750-10.090 đồng/kg.

Thị trường phụ phẩm tương đối ổn định. Giá cám dao động từ 7.800-8.050 đồng/kg, tấm thơm từ 7.950-8.100 đồng/kg.

Về xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu ghi nhận mức tăng mạnh. Theo các nhà giao dịch, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức từ 445-450 USD/tấn, tăng vọt so với mức từ 410-415 USD/tấn của tuần trước.

Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định giá tăng mạnh do nguồn cung trong nước đang thấp, trong khi có thông tin Philippines sẽ tăng cường thu mua gạo dự trữ trước khi bước vào mùa mưa bão. Bên cạnh đó, nhu cầu đối với gạo Việt Nam cũng được củng cố nhờ mức giá vẫn cạnh tranh hơn so với gạo Thái Lan.

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu cũng tăng do lo ngại về triển vọng sản lượng niên vụ mới. Giá gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức từ 340-345 USD/tấn, tăng nhẹ so với mức từ 337-342 USD/tấn của tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm cũng được niêm yết ở mức từ 347-352 USD/tấn.

Một đại lý tại New Delhi cho biết tình trạng thiếu mưa nghiêm trọng trong tháng Sáu đã khiến tiến độ gieo cấy lúa vụ Hè Thu chậm hơn bình thường. Dù vậy, giới quan sát vẫn kỳ vọng tốc độ này sẽ được cải thiện khi mưa gió mùa xuất hiện trở lại.

Ngược lại tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm lại giảm mạnh từ mức từ 480-500 USD/tấn của tuần trước xuống còn 465 USD/tấn.

Một nhà giao dịch tại Bangkok cho biết đà giảm này xuất phát từ việc nhu cầu suy yếu khi Philippines tạm thời giảm quy mô thu mua để đánh giá sản lượng nội địa.

Dù nguồn cung hiện tại của Thái Lan vẫn tương đối dồi dào, các chuyên gia cảnh báo hiện tượng El Niño có thể ảnh hưởng tiêu cực đến vụ thu hoạch tới và làm thắt chặt nguồn cung vào cuối năm.

Về thị trường ngũ cốc Mỹ, giá các mặt hàng ngũ cốc trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) đồng loạt ghi nhận sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 1/7, tiếp tục kéo dài đà phục hồi sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố các số liệu mới về diện tích gieo trồng và kho dự trữ.

Chốt phiên giao dịch, giá lúa mỳ giao tháng 9/2026 tăng 0,42% lên mức 5,9175 USD/bushel. Giá ngô tăng 0,46% còn 4,38 USD/bushel, trong khi giá đậu tương nhích nhẹ 0,02% lên mức 11,44 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4kg).

Đối với lúa mỳ, giá mặt hàng này phục hồi tích cực từ mức thấp nhất trong hai tuần nhờ thông tin Bộ Nông nghiệp Mỹ bất ngờ cắt giảm sâu ước tính diện tích gieo trồng tại Mỹ, làm dấy lên lo ngại về triển vọng vụ mùa vốn đang chịu ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tuy nhiên, một nhà phân tích tại ngân hàng Bendigo Bank Agribusiness nhận định rằng xu hướng giảm giá dài hạn vẫn hiện hữu do triển vọng sản lượng dồi dào tại Nga và Australia.

Giá ngô cũng phục hồi từ các mức thấp kỷ lục. Mặc dù Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính diện tích gieo trồng ngô của Mỹ cao hơn kỳ vọng trung bình của thị trường, báo cáo lượng tồn kho quý thấp hơn dự kiến đã tạo động lực đẩy giá ngô đi lên.

Trong khi đó, đà tăng của đậu tương bị kìm hãm đáng kể và giao dịch gần như đi ngang. Thị trường chịu áp lực do Bộ Nông nghiệp Mỹ nâng ước tính diện tích gieo trồng đậu tương tại Mỹ, kết hợp với giá dầu thực vật suy yếu và dự báo diện tích gieo trồng cải dầu tại Canada tăng mạnh.

Hiện giới giao dịch đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết nắng nóng tại vùng Trung Tây nước Mỹ, dù các dự báo về mưa dông vào tuần tới có thể giúp giảm bớt áp lực cho cây trồng./.

6 tháng của năm 2026, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 35,9 tỷ USD Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng năm 2026 ước đạt 35,88 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.