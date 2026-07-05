Khối ngoại bán ròng mạnh, chứng khoán chờ xúc tác từ mùa báo cáo quý 2

Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch đầu tiên của quý 3 (29/6-3/7) trong trạng thái giằng co khi thanh khoản tiếp tục ở mức thấp, khối ngoại bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng và dòng tiền chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong bối cảnh đó, giới phân tích cho rằng mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 sẽ là chất xúc tác quan trọng quyết định xu hướng thị trường trong tháng Bảy.

Kết thúc tuần, VN-Index giảm 9,83 điểm xuống 1.862,08 điểm, tiếp tục giao dịch dưới vùng đỉnh lịch sử 1.900-1.930 điểm. HNX-Index giảm 3,23% xuống 307,57 điểm.

Diễn biến tuần qua tiếp tục phản ánh trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng," khi chỉ số được nâng đỡ chủ yếu bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại giao dịch kém tích cực.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree, vai trò dẫn dắt thị trường liên tục luân chuyển giữa nhóm Vingroup và nhóm ngân hàng. Có thời điểm VIC và VHM điều chỉnh khiến VN-Index mất gần 17 điểm, nhưng ngay sau đó nhóm ngân hàng trở thành lực kéo thay thế, giúp chỉ số thu hẹp đà giảm.

Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất của thị trường vẫn là thanh khoản. Theo Công ty cổ phần Chứng khoán VIX, giá trị giao dịch bình quân trên HOSE tuần qua chỉ khoảng 17.300 tỷ đồng/phiên, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn sôi động trước đó và thấp hơn khoảng 30% so với mức bình quân 20 tuần. Dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài quan sát dù VN-Index đang dao động quanh vùng kháng cự mạnh 1.900 điểm.

Một trong những yếu tố gây sức ép đáng kể lên thị trường là hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Trong tuần từ 29/6-3/7, khối ngoại bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng trên cả ba sàn. Riêng HOSE ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 2.904 tỷ đồng, tăng mạnh so với tuần trước khi chỉ bán ròng khoảng 40 tỷ đồng. Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng hơn 2.045 tỷ đồng, trong khi HNX là điểm sáng hiếm hoi với giá trị mua ròng hơn 33 tỷ đồng.

Xét theo giao dịch từng cổ phiếu, HPG, VNM, VHM và FPT nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh. Trong khi đó, VIC được mua ròng khoảng 206 tỷ đồng; VND, MCH, VPB, HDB, SHS và CTD cũng ghi nhận lực mua tích cực từ nhà đầu tư nước ngoài.Việc dòng vốn ngoại tiếp tục rút khỏi thị trường trong bối cảnh thanh khoản suy giảm khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, đồng thời làm gia tăng áp lực lên các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Điểm nóng của thị trường trong phiên cuối tuần là cổ phiếu PNJ khi giảm hết biên độ 6,97%, xuống 58.700 đồng/cổ phiếu.

Khối lượng khớp lệnh đạt gần 1,2 triệu đơn vị, trong khi dư bán giá sàn cuối phiên còn gần 12,6 triệu cổ phiếu, phản ánh áp lực bán rất lớn.

Đà giảm xuất hiện sau khi cơ quan điều tra công bố thông tin liên quan đến ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Giám định PNJ (P-Lab), bị cáo buộc tham gia đường dây hợp thức hóa kim cương nhập lậu thông qua việc thay đổi mã số kiểm định trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Bước sang tuần giao dịch 6-10/7, giới phân tích cho rằng thị trường sẽ chịu tác động đồng thời từ các yếu tố quốc tế và mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2.

Ở bên ngoài, nhà đầu tư sẽ theo dõi biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), các dữ liệu kinh tế của Mỹ, châu Âu, Trung Quốc cũng như diễn biến giá dầu và cuộc họp của OPEC nhằm đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ trong nửa cuối năm.

Trong nước, sau khi GDP quý 2 tăng 8,39% và tăng trưởng 6 tháng đạt 8,18% - mức cao nhất trong khoảng hai thập kỷ - sự quan tâm của thị trường đang chuyển sang kết quả kinh doanh quý 2 của doanh nghiệp niêm yết. Đây được đánh giá là yếu tố có khả năng tạo ra sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu và quyết định dòng tiền trong tháng Bảy.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và chờ những thông tin cơ bản quan trọng hơn để tái định giá các nhóm cổ phiếu.

Chứng khoán Pinetree dự báo kịch bản cơ sở là VN-Index tiếp tục dao động trong vùng 1.840-1.890 điểm khi dòng tiền lớn chưa quay trở lại, còn khối ngoại vẫn duy trì xu hướng bán ròng.

Trong khi đó, Chứng khoán VIX cho rằng VN-Index đang tiến gần vùng kháng cự rất mạnh quanh 1.900 điểm, nhà đầu tư cần duy trì sự thận trọng trong vài tuần tới, song các nhịp điều chỉnh có thể mở ra cơ hội tích lũy đối với những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và định giá hấp dẫn.

Ở góc nhìn trung hạn, nhiều công ty chứng khoán vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng thị trường. Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) dự báo VN-Index có thể đạt 1.920 điểm theo kịch bản cơ sở và 2.120 điểm trong kịch bản tích cực.

Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap nâng mục tiêu cuối năm lên 1.955 điểm, trong khi Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT kỳ vọng chỉ số có thể đạt khoảng 2.014 điểm nếu tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và các yếu tố vĩ mô tiếp tục cải thiện.

Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh thanh khoản chưa cải thiện và dòng tiền tổ chức vẫn đứng ngoài quan sát, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi trong các nhịp tăng mạnh, ưu tiên quản trị rủi ro và tập trung vào các doanh nghiệp có triển vọng lợi nhuận quý 2 tích cực hoặc đang thu hút dòng tiền lớn. Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 được kỳ vọng sẽ là chất xúc tác quan trọng giúp thị trường xác lập xu hướng rõ ràng hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh những diễn biến trong nước, thị trường quốc tế cũng ghi nhận nhiều tín hiệu đáng chú ý. Tại Mỹ, chứng khoán Phố Wall tăng điểm trong tuần giao dịch đầu tháng Bảy khi các số liệu kinh tế mới công bố góp phần làm giảm bớt lo ngại về khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm khi nỗi lo về khả năng điều chỉnh lãi suất của Fed hạ nhiệt

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa khép lại tuần giao dịch rút ngắn trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh bằng những diễn biến trái chiều. Tuy nhiên, tính chung cả tuần giao dịch, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều ghi nhận mức tăng điểm ấn tượng nhờ dữ liệu việc làm hạ nhiệt đáng kể, giúp giải tỏa bớt lo ngại về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chốt phiên giao dịch ngày 2/7, chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,1% xuống 7.478,66 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,8% còn 25.832,67 điểm. Ngược lại, chỉ số công nghiệp Dow Jones vươn lên mức cao kỷ lục mới khi tăng 1,1% và đóng cửa tại 52.899,24 điểm. Thị trường đóng cửa phiên 3/7 để nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ.

Dù thời gian giao dịch bị rút ngắn, tính chung cả tuần S&P 500 vẫn tăng 1,7%, Nasdaq và Dow Jones lần lượt tiến 2,1% và 2%. Đà tăng này nối tiếp một nửa đầu năm 2026 bùng nổ của thị trường chứng khoán Mỹ khi S&P 500 ghi nhận mức tăng 9,6%, Nasdaq tiến hơn 12%, còn Dow Jones ghi nhận nửa đầu năm tốt nhất kể từ năm 2021 với mức tăng 8,9%.

Bước sang tuần giao dịch mới, thị trường dự kiến sẽ bước vào một giai đoạn yên ắng hơn. Tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran tạm thời bị đình hoãn để Tehran thực hiện các nghi lễ quốc tang cho cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, dự kiến kéo dài từ ngày 4-9/7.

Các nhà đầu tư kỳ vọng các cuộc thảo luận sẽ sớm được nối lại sau giai đoạn này do cả hai bên đều báo cáo những tiến triển tích cực trước đó.Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng sẽ hướng sự chú ý đến dữ liệu lạm phát tháng 6/2026 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) nhằm tìm kiếm manh mối về xu hướng chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Giá năng lượng tại Eurozone đã tăng 8,7% trong tháng 6/2026, giảm so với mức tăng 10,8% trong tháng Năm. Tốc độ tăng giá của nhóm hàng thực phẩm và dịch vụ cũng lần lượt chậm lại 0,3 điểm phần trăm xuống còn 1,6% và 3,2%, trong khi lạm phát nhóm hàng công nghiệp được duy trì ổn định ở mức 0,9%.

Biên bản cuộc họp chính sách tháng Sáu của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, cũng sẽ được công bố vào tuần tới. Mặc dù các biên bản này có thể mang giọng điệu cứng rắn do hơn một nửa số quan chức Fed từng bày tỏ ý định tăng lãi suất thêm một lần trong năm nay, giới phân tích cho rằng thị trường có thể sẽ ít phản ứng hơn thường lệ do các rủi ro lạm phát và xung đột địa chính trị tại Trung Đông đang hạ nhiệt nhanh chóng./.

Thị trường chứng khoán tìm kiếm "động lực mới" từ kết quả kinh doanh quý 2 Theo các chuyên gia, dù áp lực từ vùng đỉnh lịch sử và khối ngoại là hiện hữu, nhưng cơ hội cho thị trường chứng khoán vẫn mở ra ở những nhóm ngành hưởng lợi từ đà phục hồi kinh tế.