Chứng khoán Ấn Độ trở thành “vịnh tránh bão” trước biến động của làn sóng AI

Sau khi bỏ lỡ cơ hội lớn từ làn sóng tăng trưởng toàn cầu của ngành Trí tuệ Nhân tạo (AI), thị trường chứng khoán Ấn Độ đang thu hút sự chú ý trở lại từ các nhà đầu tư muốn vượt qua giai đoạn biến động thị trường gần đây.

Trong bối cảnh cơn sốt Trí tuệ Nhân tạo đang làm chao đảo các chỉ số chứng khoán từ châu Á đến Mỹ, chỉ số NSE Nifty 50 của Ấn Độ đang dần trở thành một dạng "vịnh tránh bão" cho các nhà đầu tư toàn cầu.

Trong nửa đầu năm nay, chỉ số này chỉ ghi nhận mức biến động từ 1% trở lên trong khoảng 1/3 số ngày giao dịch. Mức biến động này thấp hơn chỉ số MSCI Emerging Markets và chỉ nhỉnh hơn một chút so với chỉ số S&P 500 của Mỹ.

Việc thiếu vắng các cổ phiếu công nghệ Trí tuệ Nhân tạo từng là rào cản lớn đối với Ấn Độ trong phần lớn thời gian của năm nay, khi dòng vốn đổ dồn vào các thị trường mang lại lợi nhuận vượt trội nhờ làn sóng này như Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Tuy nhiên, trước những lo ngại ngày càng tăng về tính bền vững của xu hướng đầu tư đó, mối quan tâm dành cho Ấn Độ đang dần quay trở lại. Trong tháng 6/2026, chỉ số Nifty 50 đã có mức tăng trưởng vượt trội so với chỉ số MSCI Emerging Markets, trong khi khối ngoại rút ròng ở mức thấp nhất trong 4 tháng qua.

Ông Maxence Visseau, Giám đốc đầu tư của quỹ Arkevium Capital tại Dubai, nhận định rằng sự bình lặng của thị trường Ấn Độ thời gian qua bắt nguồn từ một yếu tố, đó là việc quốc gia này nằm ngoài làn sóng đầu tư vào Trí tuệ Nhân tạo. Nhưng giờ đây, ông Visseau cho biết chính điều này lại giúp Ấn Độ đóng vai trò như một công cụ phòng ngừa rủi ro Trí tuệ Nhân tạo trong nhóm các thị trường mới nổi.

Mặc dù chứng khoán Ấn Độ vẫn nằm trong số những thị trường có hiệu suất kém nhất thế giới tính từ đầu năm đến nay, nhưng cục diện đang bắt đầu đảo chiều, trong bối cảnh đồng rupee đã ổn định trở lại sau khi chạm mức thấp kỷ lục.

Bên cạnh đó, giá dầu cũng đang hạ nhiệt do căng thẳng tại Trung Đông giảm bớt. Trước đó, giá dầu tăng từng là yếu tố khiến cổ phiếu của các hãng hàng không và lọc dầu của Ấn Độ lao dốc.

Theo một báo cáo cuối tháng 6/2026 của Chính phủ Ấn Độ, những diễn biến này đã xoa dịu lo ngại về lạm phát và mở ra triển vọng sáng hơn cho tăng trưởng kinh tế của quốc gia Nam Á này.

Ông Ben Powell, Giám đốc chiến lược đầu tư khu vực Trung Đông và châu Á-Thái Bình Dương tại Viện Đầu tư BlackRock, giải thích rằng thị trường Ấn Độ từng bị kìm hãm ở giai đoạn đầu năm do giá năng lượng cao, định giá cổ phiếu đắt đỏ và mức độ tiếp cận làn sóng Trí tuệ Nhân tạo còn hạn chế. Tuy nhiên, khi những áp lực đó giảm bớt, các nhà đầu tư có thể sẽ tìm kiếm cơ hội bên ngoài các thị trường phụ thuộc nặng nề vào Trí tuệ Nhân tạo.

Ông Powell kết luận điều này có thể đưa Ấn Độ trở lại tầm ngắm của giới đầu tư như một cơ hội nổi bật trong khối các thị trường mới nổi./.

“Cơn sốt Trí tuệ Nhân tạo” đưa thị trường chứng khoán Đài Loan vượt qua Ấn Độ Sự thăng hạng của Đài Loan phần lớn nhờ vào TSMC; cổ phiếu của nhà sản xuất chip này đã tăng vọt 49% từ đầu năm đến nay và hiện chiếm tới 42% tỷ trọng trong chỉ số chuẩn của thị trường.