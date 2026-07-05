VinFast ra mắt xe điện giá chưa tới 200 triệu đồng, là 'đàn em' của Minio Green

Mới đây, hãng xe VinFast thông báo chính thức ra mắt mẫu ôtô điện điện mini VF 2. Đây là phiên bản được nâng cấp, tinh chỉnh từ mẫu xe dịch vụ Minio Green ra mắt từ trước đó, nhằm tối ưu khả năng vận hành cho nhóm khách hàng cá nhân.

Tương tự Minio Green, VF 2 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.663,2 (mm), trục cơ sở khoảng 2.065mm, khoảng sáng gầm đạt 165mm. Ngoại thất của VF 2 không có nhiều điểm khác biệt với mẫu của “đàn anh”, đầu xe vẫn được lắp cụm LED chiếu sáng trước. Xe có bộ vành hợp kim 13inch.

Bên trong khoang lái, theo VinFast công bố, VF 2 được trang bị màn hình thông tin 7inch sau vô lăng, hệ thống điều hòa, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng cùng 2 loa tích hợp radio FM.

Khoang lái với trang bị cơ bản của VF 2, gần như y hệt Minio Green. (Ảnh nguồn: VinFast)

Khoang ngồi phía sau. (Ảnh nguồn: VinFast).

Xe được trang bị motor điện đặt phía sau, công suất tối đa 30 kW, mômen xoắn cực đại 65Nm, tốc độ tối đa 80km/h cùng 2 chế độ lái Eco và Normal. Bộ pin dung lượng khả dụng 18,3kWh cho quãng đường di chuyển tối đa 210km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC).

Về an toàn, VinFast trang bị cho VF 2 túi khí dành cho người lái cùng các hệ thống hỗ trợ như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và kiểm soát lực kéo TCS. Hệ thống treo MacPherson được sử dụng cho cả cầu trước và cầu sau nhằm tăng độ ổn định và êm ái khi vận hành.

VinFast VF 2 được bán với giá 188 triệu đồng, đưa mẫu xe trở thành một trong những ôtô điện có giá thấp nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay, cùng phân khúc những mẫu xe như Wuling MiniEV (197 triệu đồng) hay Bestune Xiaoma (199 triệu đồng).

Khách có thể đặt cọc xe từ 15/7 tới. Trong 3 ngày đầu nhận cọc, khách hàng có thể tiết kiệm thêm 8 triệu đồng nhờ ưu đãi của hãng. Tương tự các mẫu xe cùng nhà, người mua VinFast VF 2 được hưởng ưu đãi miễn phí sạc pin 10 lần/tháng ở toàn bộ trạm sạc V-Green đến hết ngày 10/2/2029./.