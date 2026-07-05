Tăng trưởng kinh tế: Khát vọng phát triển và bản lĩnh điều hành

Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động khó lường và đầy áp lực, việc Việt Nam kiên định đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số (ít nhất 10%) trong năm 2026 không chỉ là một con số kinh tế đơn thuần, mà là lời khẳng định cho khát vọng phát triển và bản lĩnh điều hành.

Sự hiện diện và chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Chính phủ thường kỳ tháng Sáu vừa qua chính là một thông điệp chính trị mạnh mẽ, phát đi mệnh lệnh hành động quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương: tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để đưa đất nước bứt phá vươn lên.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Điểm đáng chú ý nhất của hội nghị là sự thống nhất rất cao từ Trung ương đến Chính phủ về mục tiêu, phương thức và quyết tâm hành động. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đều hướng tới yêu cầu xuyên suốt: tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đồng thời phấn đấu đạt mức tăng trưởng ít nhất 10%.

Thông điệp ấy không chỉ khẳng định quyết tâm chính trị mà còn thể hiện tư duy điều hành mới: tăng trưởng phải nhanh nhưng vẫn bền vững; quyết liệt nhưng không chủ quan; tận dụng tối đa thời cơ nhưng luôn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô như nền tảng cho phát triển lâu dài.

Kết quả 6 tháng đầu năm đã minh chứng cho hiệu quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đó. Trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi, Chính phủ đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn. Chính sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt ấy đã giúp kinh tế-xã hội tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực, trở thành một trong những điểm sáng của khu vực và thế giới.

Các con số được công bố tiếp tục khẳng định những kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh áp lực giá cả toàn cầu vẫn ở mức cao. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng; xây dựng, dịch vụ, du lịch phục hồi mạnh; xuất khẩu duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

Đặc biệt, GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18% - mức cao nhất trong nhiều năm gần đây. Đây là kết quả rất đáng khích lệ nếu đặt trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định.

Không chỉ vậy, đã có 9 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số, gồm Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên và khu vực Tây Nguyên. Những "đầu tàu tăng trưởng" này đang tạo ra những cực phát triển mới, góp phần lan tỏa động lực cho nền kinh tế cả nước.

Bức tranh kinh tế còn được tô sáng bởi nhiều chỉ tiêu quan trọng khác. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 62% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ, trong khi Nhà nước vẫn thực hiện miễn, giảm khoảng 89.000 tỷ đồng tiền thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 550 tỷ USD, tăng 27,1%; dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục tăng trưởng tích cực; số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Đó là những tín hiệu cho thấy niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư, triển vọng phát triển và năng lực điều hành của Chính phủ đang tiếp tục được củng cố.

Chế biến nông sản xuất khẩu. (Ảnh: TTXVN)

Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận ở hội nghị lần này không chỉ là việc nhìn nhận những kết quả đạt được, mà còn là tinh thần thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục.

Tăng trưởng GDP đạt hơn 8% nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu 9,7% đề ra cho 6 tháng đầu năm; có tới 25 trong tổng số 34 địa phương chưa đạt mục tiêu tăng trưởng; tăng trưởng chưa đồng đều giữa các vùng; sức cầu trong nước phục hồi còn chậm; cơ cấu thương mại còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu; môi trường đầu tư kinh doanh tuy được cải thiện nhưng vẫn còn những rào cản về thủ tục, chi phí tuân thủ; việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại một số nơi còn lúng túng; đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn khó khăn.

Việc nhìn thẳng vào những tồn tại ấy cho thấy tinh thần hành động của Chính phủ không phải là hài lòng với kết quả hiện có mà là quyết tâm vượt qua giới hạn để hoàn thành mục tiêu cao hơn. Đó cũng là phong cách điều hành đang được khẳng định: nói đi đôi với làm, đánh giá đúng thực trạng để có giải pháp đúng và trúng.

Điều kiện thuận lợi cho chặng đường phía trước cũng đang từng bước được tạo dựng. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, giá dầu thế giới giảm góp phần giảm áp lực lạm phát và chi phí sản xuất.

Quan trọng hơn, Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 18-KL/TW cùng 10 nghị quyết đột phá; nhiều điểm nghẽn về thể chế đã được tháo gỡ; thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được cắt giảm trên quy mô lớn. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 168/NQ-CP và Nghị quyết số 169/NQ-CP với những giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Có thể nói, chưa bao giờ các yếu tố về quyết tâm chính trị, thể chế, chính sách và tổ chức thực hiện lại được chuẩn bị đồng bộ như hiện nay. Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện thật quyết liệt, hiệu quả và xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương. Chính vì vậy, những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị đã mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó là yêu cầu Chính phủ xây dựng một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm với phương châm "rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ cơ chế kiểm tra" không chỉ là yêu cầu về phương pháp quản trị hiện đại mà còn thể hiện quyết tâm nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện.

Thông điệp "tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là mệnh lệnh hành động đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Muốn tăng trưởng cao phải khơi thông mọi nguồn lực; đầu tư công phải thực sự đóng vai trò dẫn dắt; đầu tư tư nhân cần được giải phóng mạnh mẽ; doanh nghiệp trong nước phải được nâng cao năng lực cạnh tranh; thị trường xuất khẩu cần được bảo vệ và mở rộng; đồng thời phải bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh dữ liệu và chủ quyền số trong bối cảnh mới.

Đặc biệt, với yêu cầu xây dựng kế hoạch năm 2027 ngay từ quý 3 năm 2026 cho thấy tư duy điều hành không chỉ giải quyết công việc trước mắt mà còn hướng tới tầm nhìn dài hạn. Một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh và bền vững phải được dẫn dắt bằng những kế hoạch có chất lượng, dựa trên đánh giá đúng điểm nghẽn, có kịch bản điều hành cụ thể, xác định rõ nguồn lực và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm linh kiện điện tử. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Cùng với đó, yêu cầu người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo các công việc lớn, các vấn đề khó, các điểm nghẽn kéo dài; chấm dứt tình trạng chỉ nêu khó khăn mà không đề xuất giải pháp, tiếp tục khẳng định tinh thần đề cao trách nhiệm cá nhân trong bộ máy hành chính. Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả thực thi chính sách trong giai đoạn hiện nay.

Có thể thấy, mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế đơn thuần mà còn là phép thử đối với năng lực điều hành, khả năng phối hợp của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

Khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với quyết tâm cao nhất, khi thể chế tiếp tục được hoàn thiện, các điểm nghẽn được tháo gỡ, nguồn lực được khơi thông và trách nhiệm được gắn với từng cá nhân, từng cơ quan, mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ không chỉ là khát vọng mà hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực. Đó cũng chính là nền tảng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế chủ động, tự tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ./.

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