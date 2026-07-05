Giới phân tích: OPEC+ nhiều khả năng tăng hạn ngạch sản lượng trong tháng 8

Giới phân tích nhận định Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, nhiều khả năng sẽ tiếp tục nâng hạn ngạch sản lượng dầu tại cuộc họp trực tuyến ngày 5/7, trong bối cảnh tình hình Trung Đông dần ổn định sau khi hoạt động xuất khẩu dầu của các nước vùng Vịnh bị gián đoạn trong nhiều tháng do xung đột.

Saudi Arabia, Nga cùng năm thành viên khác của OPEC+ sẽ họp trực tuyến trong ngày 5/7 để thảo luận về hạn ngạch sản lượng dầu cho tháng 8/2026.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích hàng hóa của ngân hàng UBS (Thụy Sĩ), cho rằng OPEC+ nhiều khả năng sẽ tiếp tục nới lỏng các đợt cắt giảm sản lượng theo lộ trình như những tháng gần đây, với mức tăng khoảng 188.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, ông Staunovo nhận định sản lượng thực tế của nhóm hiện vẫn có thể thấp hơn mục tiêu đã đề ra.

Trong thời gian xảy ra xung đột tại Trung Đông, các nước vùng Vịnh buộc phải cắt giảm sản lượng sau khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như bị tê liệt, khiến xuất khẩu dầu bị đình trệ trong nhiều tháng.

Theo số liệu của OPEC, trong giai đoạn từ tháng 1-5/2026, tổng sản lượng dầu thô của Saudi Arabia, Iraq và Kuwait, ba trong số bảy quốc gia dự kiến được nâng hạn ngạch, đã giảm khoảng 6 triệu thùng/ngày.

Trước đó ngày 17/6, Tehran và Washington đã ký một bản ghi nhớ, cam kết dỡ bỏ các trở ngại đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz trong thời gian hai bên tiến hành các cuộc đàm phán.

Sau đó, hoạt động vận tải biển trong khu vực đã có dấu hiệu phục hồi và giá dầu giảm mạnh, trở về mức xấp xỉ trước khi xảy ra xung đột, nhờ kỳ vọng nguồn cung sẽ dần trở lại bình thường.

Theo một quan chức Mỹ được hãng tin Bloomberg dẫn lời, lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz hiện có thể đã vượt 10 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, chuyên gia Ole Hansen của Saxo Bank lưu ý phần lớn lượng dầu đang được vận chuyển hiện nay là dầu được tích trữ trước đó trên các tàu chở dầu hoặc tại các kho chứa. Ông nhấn mạnh việc khôi phục các mỏ dầu từng phải ngừng khai thác cần có thời gian.

Theo ông Hansen, nếu hoạt động vận tải tiếp tục được bình thường hóa, nguồn cung trong tháng 7/2026 sẽ cải thiện, trong khi tháng 8/2026 có thể chứng kiến tốc độ phục hồi nhanh hơn.

Ông Jorge Leon, chuyên gia của công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy, cho rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu nhiều khả năng sẽ rơi vào tình trạng dư cung trong năm tới.

Trong ngắn hạn, việc các quốc gia bổ sung trở lại lượng dầu dự trữ đã sử dụng trong thời gian xung đột có thể giúp hấp thụ nguồn cung gia tăng. Tuy nhiên, về lâu dài, các nhà sản xuất có thể phải đối mặt với sức ép giảm giá dầu./.

Sản lượng dầu thô của OPEC tăng mạnh trong tháng 6 Sản lượng của OPEC tăng 2,34 triệu thùng, lên 18,75 triệu thùng/ngày trong tháng trước, với sự gia tăng chủ yếu đến từ Kuwait, Saudi Arabia và Iran.