Ấn Độ đẩy nhanh chiến dịch Amistad hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn động đất tại Venezuela

Ấn Độ đang đẩy mạnh hoạt động cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ y tế khẩn cấp tại Venezuela sau trận động đất kép gây thiệt hại nghiêm trọng tại quốc gia Nam Mỹ, trong một chiến dịch nhân đạo mang tên “Operation Amistad.”

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết chiến dịch Amistad được triển khai nhằm thể hiện tình đoàn kết với Chính phủ và người dân Venezuela sau thảm họa động đất kép, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, chăm sóc y tế khẩn cấp và cứu trợ nhân đạo tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Hai máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster của Không quân Ấn Độ đã được điều động, chở theo hàng cứu trợ, thuốc men, thiết bị y tế và một đội cứu hộ gồm 41 thành viên sang Venezuela.

Lô hàng cứu trợ của Ấn Độ bao gồm 30 tấn nhu yếu phẩm, 6 tấn thuốc men và thiết bị y tế, cùng 2 bệnh viện dã chiến di động BHISHM Cube - mô hình bệnh viện mô-đun có thể triển khai nhanh trong các vùng thảm họa.

Đội cứu hộ Ấn Độ gồm các nhân viên y tế, bác sỹ quân y và chuyên gia cứu hộ có kinh nghiệm, phối hợp với nhà chức trách Venezuela để hỗ trợ tìm kiếm người sống sót, điều trị chấn thương cũng như cung cấp chăm sóc y tế khẩn cấp.

Đây là một trong những chiến dịch hỗ trợ nhân đạo xa nhất của Ấn Độ trong thời gian gần đây. Theo truyền thông nước này, lực lượng tham gia gồm đội y tế thuộc đơn vị 60 Para Field Hospital của Lục quân Ấn Độ. Hai máy bay C-17 đã thực hiện hành trình hơn 14.000 km từ Delhi tới Caracas, mang theo tổng cộng khoảng 66 tấn hàng viện trợ, trong đó có hơn 35 tấn vật tư cứu trợ, thuốc men và thiết bị y tế.

Tại thủ đô Caracas, bệnh viện dã chiến của Lục quân Ấn Độ nhanh chóng đi vào hoạt động, cung cấp dịch vụ y tế 24/7, bao gồm cấp cứu, điều trị chấn thương, chăm sóc hậu phẫu và hỗ trợ phẫu thuật.

Một trường hợp đáng chú ý là đội ngũ quân y Ấn Độ đã điều trị và ổn định sức khỏe cho một phụ nữ 79 tuổi được kéo ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng nghiêm trọng, bị gãy chân và tổn thương mạch máu sau nhiều ngày không được tiếp cận chăm sóc y tế đầy đủ.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định New Delhi “sát cánh” với Chính phủ và người dân Venezuela trong thời điểm khó khăn, đồng thời sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Caracas để cung cấp thêm hỗ trợ khi cần thiết.

Chiến dịch Amistad được xem là minh chứng mới cho cách Ấn Độ kết hợp năng lực quân sự, y tế và ngoại giao để gia tăng vai trò trên trường quốc tế.

Venezuela đang đối mặt với một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Hai trận động đất liên tiếp xảy ra ngày 24/6 - có độ lớn 7,2 và 7,5 đã phá hủy hoặc làm hư hại hàng chục nghìn công trình tại miền Bắc nước này, trong đó bang La Guaira bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo số liệu công bố ngày 5/7, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 2.954 người, trong khi hơn 16.000 người bị thương và khoảng 16.000 người mất nhà cửa./.

Động đất tại Venezuela: Tiếp nhận hơn 700.000 tấn hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế Chính phủ Australia cam kết viện trợ nhân đạo 2 triệu AUD (khoảng 1,4 triệu USD) cho Venezuela nhằm khắc phục hậu quả của các trận động đất kinh hoàng vừa diễn ra khiến hàng nghìn người thiệt mạng.