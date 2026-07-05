Đời sống

Nổ súng trong lễ Quốc khánh Mỹ tại New York

Ít nhất 8 người, trong đó có 4 trẻ em, đã bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra tại quận Brooklyn, thành phố New York, khi người dân đang theo dõi màn bắn pháo hoa nhân dịp Quốc khánh Mỹ.

RIA Novosti đưa tin ít nhất 8 người, trong đó có 4 trẻ em, đã bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra tại quận Brooklyn, thành phố New York, khi người dân đang theo dõi màn bắn pháo hoa nhân dịp Quốc khánh Mỹ.

Trước đó, tờ New York Post đưa tin vụ việc khiến 5 người, trong đó có 2 trẻ em, bị thương.

Các nạn nhân trong vụ nổ súng có độ tuổi từ 6 đến 33. Trong số những người bị thương, 7 người đang trong tình trạng ổn định, trong khi một phụ nữ 21 tuổi nguy kịch.

Hiện động cơ của vụ nổ súng vẫn chưa được xác định và cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc./.

(Vietnam+)
#nổ súng #Quốc khánh Mỹ Mỹ
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