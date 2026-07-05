Tinh thần quả cảm của Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển

Ngày 5/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa do Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái làm Trưởng đoàn đã đến viếng, chia buồn với gia quyến Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển, người đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định sự ra đi của bà không chỉ là nỗi mất mát đối với gia đình, người thân mà còn để lại khoảng trống lớn trong lòng đồng đội, bạn bè, hàng xóm và người dân xứ Thanh.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng gửi lời thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua mất mát, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Cũng trong chiều 5/7, gia đình và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ truy điệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển tại nhà riêng ở phố Trường Thi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Đông đảo bà con lối xóm, đồng đội cùng nhân dân đã đến dự lễ truy điệu và đưa linh cữu bà về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Chợ Nhàng (Thanh Hóa).

Trước đó, sáng 4/7, trái tim quả cảm của Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển đã ngừng đập ở tuổi 81, nhưng cuộc đời của nữ anh hùng vẫn sẽ mãi là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường của người phụ nữ Việt Nam. Những đóng góp, hy sinh của bà và đồng đội sẽ luôn sống mãi cùng những trang sử hào hùng về Hàm Rồng chiến thắng.

Với kỳ tích vác hòm đạn nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể mình, nữ anh hùng Ngô Thị Tuyển đã cùng quân và dân Hàm Rồng-Nam Ngạn viết nên huyền thoại về một thời hoa lửa.

Cách đây 61 năm, cầu Hàm Rồng là "điểm tắc lý tưởng," là mục tiêu "ưu tiên" của không quân Mỹ, do đó đánh phá Hàm Rồng được Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chọn là mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.

Sáng 3/4/1965, 16 chiếc máy bay đầu tiên của Mỹ đã ném bom đánh phá nhiều vị trí trọng yếu của tỉnh Thanh Hóa như cầu Đò Lèn, cầu Cun... Riêng khu vực Hàm Rồng-Nam Ngạn-Yên Vực, máy bay địch đã cắt bom bắn phá 80 lần, ném 350 quả bom, bắn 149 quả đạn rốckét. Đây là lần đầu tiên kể từ khi mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ra miền Bắc, đế quốc Mỹ tổ chức một trận đánh với quy mô lớn và mức độ ác liệt nhất.

Quyết bảo vệ cây cầu Hàm Rồng - huyết mạch giao thông quốc gia, nhằm đảm bảo chi viện cho chiến trường miền Nam với khẩu hiệu "Tất cả vì miền Nam ruột thịt," "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược," lực lượng phòng không chủ lực đã kết hợp với lực lượng phòng không tầm thấp của lực lượng vũ trang Thanh Hóa, không quân tiêm kích tạo thành lưới lửa phòng không nhiều tầng, nhiều lớp sẵn sàng đón máy bay địch.

Trong những năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quân và dân Hàm Rồng đã phối hợp với bộ đội chủ lực bắn rơi 117 máy bay các loại, bắt sống nhiều giặc lái, bảo vệ cầu, bảo đảm giao thông thông suốt, góp phần cùng quân, dân cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Từ trong mưa bom, bão đạn đã có nhiều tấm gương chiến đấu anh dũng, kiên cường như: Dân quân Yên Vực chèo thuyền vượt sông Mã chở đạn dược cho bộ đội cao xạ; dân công làng Hạc Oa không quản hiểm nguy tiếp đạn, cứu thương cho các trận địa cao xạ đồi 75, C4, Quyết Thắng; các mẹ, các chị trong làng Đông Sơn nấu cơm đưa ra trận địa pháo cho bộ đội; sư cụ Đàm Xuân trụ trì chùa Mật Đa dỡ nhà làm hầm trú ẩn cho bộ đội, lấy cánh cửa chùa làm cáng cứu thương...

Nữ dân quân Ngô Thị Tuyển vác 2 hòm đạn nặng 98 kg (nặng gấp đôi cơ thể) phục vụ bộ đội chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong đó hình ảnh cô dân quân bé nhỏ làng Nam Ngạn, Ngô Thị Tuyển (sinh năm 1946) khi đó mới 19 tuổi, cao hơn 1,4m, nặng 42kg vác cùng một lúc hai hòm đạn nặng 98kg - trọng lượng gấp đôi cơ thể - tiếp đạn cho bộ đội đã đi vào lịch sử, làm nức lòng nhân dân cả nước, khiến bạn bè yêu chuộng công lý và hòa bình trên thế giới khâm phục.

Sinh thời, nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển kể: Trong hai ngày (3-4/4/1965), máy bay địch liên tục bổ nhào cắt bom, bắn phá khiến trận địa phòng không của quân dân ta hai bên bờ sông Mã phải chống trả bằng những cuộc chiến đấu kéo dài nhiều giờ.

Trong lúc đang cùng bộ đội và dân quân làm nhiệm vụ tiếp tế đạn xuống tàu và vận chuyển vỏ đạn lên bờ, gặp phải 2 hòm đạn đai sắt móc chặt vào nhau nặng tới 98 kg, mọi người hô nhau dùng thuổng bật ra để vác nhưng chưa được.

Sợ chậm trễ ảnh hưởng đến chiến đấu, bà đã ghé vai vác luôn cả 2 hòm đạn nặng gấp đôi cơ thể mình, vượt mưa bom, bão đạn tiếp tế cho trận địa phòng không. Hình ảnh đó đã được phóng viên chiến trường ghi lại và trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

"Hòm đựng đạn của nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển" mang ký hiệu (1827/ĐM 152), hình khối chữ nhật, màu xanh lá cây, dài 92cm, rộng 36cm, cao 18,3cm đang được lưu giữ tại hệ thống trưng bày của Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội).

Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, nữ dân quân trẻ tuổi Ngô Thị Tuyển được kết nạp Đảng ngày 26/5/1965.

Ngày 1/1/1967, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân khi vừa 21 tuổi.

Chân dung Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển. (Ảnh: TTXVN phát)

Nữ Anh hùng Ngô Thị Tuyển từng 3 lần được gặp Bác Hồ, được tặng huy hiệu Bác Hồ, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cùng nhiều bằng khen, giấy khen.

Sau chiến tranh, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển tiếp tục đảm nhiệm nhiều cương vị trong quân đội và địa phương, luôn giữ vững phẩm chất của người đảng viên, người cán bộ cách mạng, tận tụy với công việc, gắn bó với nhân dân..../.

Vang mãi chiến công của nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển - nữ dân quân từng gây xúc động với hình ảnh vác 2 hòm đạn nặng 98kg trong cuộc chiến bảo vệ cầu Hàm Rồng vừa qua đời vào sáng 4/7 tại nhà riêng.