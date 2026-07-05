Đình chỉ xử lý vụ tranh chấp hợp đồng cho thuê công trình của SBIC

Tòa án Nhân dân khu vực 1-thành phố Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại về việc “tranh chấp hợp đồng cho thuê công trình” giữa nguyên đơn là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (gọi tắt là SBIC, địa chỉ tại số 172 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Hà Nội) và bị đơn là Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội (gọi tắt là Công ty Xuất nhập khẩu, địa chỉ tại số 41 phố Ngô Quyền, phường Cửa Nam, Hà Nội).

Nguyên nhân việc đình chỉ xử lý vụ án này là do trước đó Tòa án Nhân dân khu vực 2-thành phố Hà Nội đã ra quyết định số 03/2026/QĐST-PS ngày 14/1/2026 về việc mở thủ tục phá sản đối với SBIC.

Trên cơ sở đó, Tòa án Nhân dân khu vực 1 ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại nói trên, theo quy định tại Điều 217-Bộ luật Tố tụng dân sự về việc Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án trong các trường hợp sau: “… d) - Đã có quyết định của Tòa án mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên đương sự trong vụ án mà việc giải quyết vụ án có liên quan đến nghĩa vụ, tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó."

Trước đó, ngày 22/5/2023, SBIC khởi kiện Công ty Xuất nhập khẩu ra Tòa án Nhân dân quận Ba Đình (cũ), Hà Nội về việc tranh chấp liên quan đến trụ sở cho thuê tại 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ.

Trong đơn khởi kiện, SBIC nêu: ngày 12/1/2007, Công ty Xuất nhập khẩu ký hợp đồng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch và đầu tư phát triển (gọi tắt là Công ty du lịch) thuê công trình 172 Ngọc Khánh.

Khu vực thuê là toàn bộ khối nhà văn phòng, trung tâm thương mại 5 tầng, 1 tầng trệt, mái và 1 tầng hầm đã được hoàn thiện với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 7.100m2.

Sau đó, Công ty du lịch cho Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Vinashin thuê lại công trình 172 Ngọc Khánh. Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Vinashin tiếp tục cho SBIC thuê lại công trình này.

Tháng 5/2007, SBIC đã thanh toán 1 lần cho Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Vinashin tổng số tiền là 110 tỷ đồng cho toàn bộ thời gian sử dụng công trình 172 Ngọc Khánh theo hợp đồng là 50 năm.

Sau khi thuê công trình này, SBIC đã đầu tư tổng số gần 85 tỷ đồng để sửa chữa, hoàn thiện và mua sắm trang thiết bị tại trụ sở này.

Ngày 29/10/2015, Công ty Xuất nhập khẩu khởi kiện đề nghị Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm (cũ), Hà Nội buộc Công ty du lịch phải trả lại công trình 172 Ngọc Khánh.

Sau đó, các bản án sơ thẩm, phúc thẩm của Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Xuất nhập khẩu, buộc SBIC phải bàn giao lại cho Công ty Xuất nhập khẩu toàn bộ công trình thuê tại 172 Ngọc Khánh.

Bên cạnh đó, Tòa án cũng “dành quyền khởi kiện bằng 1 vụ án khác cho SBIC với Công ty Xuất nhập khẩu…"

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, SBIC và Công ty Xuất nhập khẩu đã làm việc thương lượng về số tiền mà Công ty Xuất nhập khẩu sẽ hoàn trả cho SBIC đối với phần giá trị còn lại mà SBIC đã đầu tư vào công trình và hỗ trợ SBIC thuê trụ sở mới, nhưng 2 bên không đạt được thỏa thuận.

Do vậy, SBIC đã làm đơn khởi kiện ra tòa, đề nghị tòa buộc Công ty Xuất nhập khẩu phải hoàn trả lại cho SBIC số tiền gần 85 tỷ đồng sửa chữa, hoàn thiện trụ sở nói trên. Đồng thời, đề nghị trả lãi tương ứng thời gian chậm trả theo mức lãi suất quy định tại Bộ luật Dân sự./.

Tính toán kỹ việc miễn giấy phép xây dựng, tránh phát sinh tranh chấp Một số ý kiến cho rằng quy định mở rộng đối tượng miễn giấy phép xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư nhưng cần tăng cường công tác hậu kiểm, chú ý đến công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.