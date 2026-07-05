Xử lý các trường hợp xuyên tạc thông tin về vụ án mạng xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk

Ngày 5/7, theo tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ đã làm việc, xử lý nhiều đối tượng đăng thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các mạng xã hội liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại phường Buôn Ma Thuột vào ngày 2/7.

Sau khi xảy ra vụ án, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, video do người dân ghi lại tại hiện trường.

Lợi dụng vụ việc này, một số tài khoản mạng xã hội đã cắt ghép, bịa đặt, xuyên tạc thông tin về vụ án; cố tình suy diễn vụ việc theo hướng mang động cơ chính trị hoặc cho rằng chính quyền buông lỏng công tác bảo đảm an ninh, trật tự nhằm kích động dư luận, gây hoang mang trong nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Qua công tác rà soát, lực lượng công an phát hiện 13 trường hợp đăng tải, chia sẻ bài viết lợi dụng vụ án để xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước.

Công an các đơn vị, địa phương đã mời làm việc đối với các chủ tài khoản Facebook, TikTok có hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung sai sự thật để làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan công an, đa số các trường hợp thừa nhận do thiếu hiểu biết, làm theo tâm lý đám đông nên đã đăng tải, chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng; đồng thời tự nguyện gỡ bỏ các bài viết, bình luận vi phạm và viết bản cam kết không tái phạm.

Đối với các trường hợp cố tình đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật nhằm mục đích chống phá, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội; tuyệt đối không tin, không chia sẻ, không bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Trước đó, tối 2/7, tại đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ án giết người làm ông H.H.H. (sinh năm 1979) tử vong tại hiện trường.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn. Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét, truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đắk Lắk khẩn trương truy bắt đối tượng nghi dùng súng bắn người tử vong Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương truy bắt nghi phạm điều khiển xe máy, nghi dùng súng bắn liên tiếp 5 phát vào đầu khiến một người đàn ông tử vong trên đường Trần Nhật Duật vào tối ngày 2/7.