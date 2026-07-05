Quảng Ninh khắc phục hậu quả bão số 1, thiệt hại ước khoảng 20 tỷ đồng

Tại Quảng Ninh, bão số 1 (Maysak) gây thiệt hại cho khu vực Móng Cái, đặc khu Cô Tô và không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng cùng người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả và phòng, chống hoàn lưu bão gây mưa lớn trên địa bàn.

Theo báo cáo nhanh của phường Móng Cái 1, ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây ngập úng khoảng 600ha nuôi trồng thủy sản tại khu phố Hải Hòa 1, Hải Hòa 2, Hải Hòa 6, hư hỏng khoảng 10 cột điện chiếu sáng; gãy, đổ khoảng 800 cây xanh các loại.

Khoảng 20 mái tôn bị tốc, trụ cổng Trạm kiểm soát biên phòng Mũi Ngọc bị đổ sập, 2 ôtô bị thiệt hại do tường gạch đổ tại khu phố Trần Phú và 1 ôtô bị ngập nước do thủy triều dâng tại khu phố Tràng Vỹ. Toàn phường Móng Cái 1 bị mất điện từ 19 giờ ngày 4/7.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tính đến 12 giờ ngày 5/7, bão số 1 không gây thiệt hại về người, ảnh hưởng của bão tập trung trong phạm vi hẹp, chủ yếu tại khu vực Móng Cái và đặc khu Cô Tô; các địa phương khác ghi nhận thiệt hại không đáng kể.

Thống kê ban đầu cho thấy toàn tỉnh có 96 nhà bị tốc mái, 3 ôtô hư hỏng, 13 tàu thuyền, bè mảng bị trôi dạt hoặc chìm, 16 cột điện bị đổ. Bão cũng làm 1.620 cây xanh gãy đổ, ảnh hưởng đến 1.100ha nuôi trồng thủy sản, 40ha lúa và 5,2 ha cây công nghiệp. Tổng thiệt hại về vật chất ước khoảng 20 tỷ đồng.

Qua rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, toàn tỉnh đã di dời 79 hộ với 227 người đến nơi an toàn.

Ngay trong sáng 5/7, các địa phương bị ảnh hưởng đã huy động lực lượng khẩn trương dọn dẹp cây xanh gãy đổ, vệ sinh môi trường, khôi phục giao thông và ổn định đời sống nhân dân. Đến nay, giao thông đã thông suốt, cuộc sống người dân đã ổn định.

Ông Khiếu Anh Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh cho biết là địa bàn miền núi, khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất khi mưa lớn là có thể.

Xác định hoàn lưu bão số 1 có thể gây mưa lớn nên xã không chủ quan, lơ là mà bố trí lực lượng trực 24/24, đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa do hoàn lưu sau bão, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá, đặc biệt là các hộ dân sống dưới chân mái kè, sườn đồi, mái taluy.

Lực lượng chức năng duy trì trực canh, cắm biển cảnh báo tại các khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở và tuyên truyền người dân không đánh cá, bơi lội tại sông, suối khi có lũ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; duy trì lực lượng ứng trực, cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không ra biển, không đánh bắt thủy sản, bơi lội tại sông, suối khi có mưa lũ; chủ động phương án sơ tán người dân khi cần thiết.

Các địa phương tiếp tục nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, tuần tra các tuyến đê, hồ chứa, công trình xung yếu nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa hoàn lưu bão…/.

Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.