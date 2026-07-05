Tuyên Quang, Thái Nguyên tiếp tục có mưa, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3-6 giờ tới khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên tiếp tục có mưa.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 2 tỉnh trên.

Cụ thể, từ 16 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực trên, đặc biệt tại các xã, phường: Bắc Mê, Bình An, Bình Xa, Cán Tỷ, Chiêm Hóa, Côn Lôn, Du Già, Đường Thượng, Hồ Thầu, Hòa An, Hồng Thái, Khuôn Lùng, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Lâm Bình, Lao Chải, Lực Hành, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Quang, Minh Sơn, Minh Tân, Nà Hang, Nấm Dẩn, Nghĩa Thuận, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Pà Vầy Sủ, Phố Bảng, Quản Bạ, Quang Bình, Quảng Nguyên, Sà Phìn, Sủng Máng, Tân Mỹ, Tân Tiến, Tân Trịnh, Thắng Mố, Thanh Thủy, Thông Nguyên, Thuận Hòa, Thượng Lâm, Tiên Nguyên, Tri Phú, Tùng Bá, Tùng Vài, Yên Hoa, Yên Lập, Yên Minh, Yên Nguyên (tỉnh Tuyên Quang).

Đối với tỉnh Thái Nguyên gồm các xã, phường: Ba Bể, Bạch Thông, Bằng Thành, Bình Yên, Cẩm Giàng, Cao Minh, Chợ Đồn, Chợ Mới, Chợ Rã, Côn Minh, Định Hóa, Đồng Phúc, Kim Phượng, Lam Vỹ, Nà Phặc, Nam Cường, Nghiên Loan, Nghinh Tường, Bắc Kạn, Đức Xuân, Phong Quang, Phú Lương, Phủ Thông, Phúc Lộc, Phượng Tiến, Quảng Bạch, Sảng Mộc, Tân Kỳ, Thần Sa, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Thượng Minh, Trung Hội, Văn Lăng, Vĩnh Thông, Vô Tranh, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Phong, Yên Thịnh, Yên Trạch.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Mưa lớn gây lũ quét cục bộ khiến hệ thống đường, cầu cống bị thiệt hại. Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 5/7, khu vực tỉnh Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bình An 92 mm, Minh Hương 48 mm,...Từ 15 giờ đến 16 giờ ngày 5/7, khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to như: Cao Tân 41,4mm, Cổ Linh 37,8mm,...

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ chiều tối 5/7 đến sáng 6/7, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 130mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Chiều tối và đêm 5/7, các nơi khác của Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 6/7, mưa lớn diện rộng ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Trong ngày 5/7, khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 5/7 có nơi trên 70mm như các trạm: Mường Tùng (Điện Biên) 93.4mm, Bình An (Tuyên Quang) 92mm, Bản Liền (Lào Cai) 81.2mm.

Đối với tình hình lũ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ đêm 5/7 đến ngày 6/7, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1-báo động 2.

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện mực nước trên các sông chính Bắc Bộ có xu thế biến đổi chậm và ở dưới mức báo động 1, lũ trên một số sông nhỏ miền núi đang xuống.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 5 và ngày 6/7, Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Dự báo, đêm 5 và ngày 6/7, Bắc vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 6 và ngày 7/7, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất tại Tuyên Quang Thiên tai làm khoảng 50 ha lúa mới cấy bị ngập, vùi lấp; hàng trăm con gia cầm, gia súc bị nước lũ cuốn trôi và chết, nhiều tuyến đường giao thông, cầu cống, công trình thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng.

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