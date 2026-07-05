Cháy rừng tiếp tục thiêu đốt châu Âu khi nhiệt độ tăng trở lại

Ngày 5/7, hàng trăm lính cứu hỏa đã chiến đấu với các đám cháy rừng ở Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha khi nhiệt độ tăng cao trở lại ở châu Âu ngay sau đợt nắng nóng thiêu đốt trước đó.

Theo các số liệu, các vụ cháy rừng mới nhất đã tàn phá hơn 17.000 ha đất trên khắp 3 quốc gia, nơi nhiệt độ ở một số nơi dự báo sẽ chạm mức 40 độ C vào ngày 5/7.

Tại Pháp, gần 600 lính cứu hỏa đã được huy động để khống chế đám cháy rừng đã thiêu rụi hơn 1.000 ha trên sườn núi thuộc khu vực Trevillach, cách thành phố Perpignan khoảng 36 km về phía Đông. Ngoài ra, thêm 300 lính cứu hỏa được điều động để đối phó với đám cháy rừng mới ở khu vực miền núi thuộc tỉnh Drome phía Đông Nam nước này.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez bày tỏ quan ngại khi mùa cháy rừng năm nay bắt đầu sớm hơn một tháng so với thường lệ. Đại tá Eric Belgioino thuộc lực lượng cứu hỏa Pháp cảnh báo người dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm gia tăng các yếu tố gây cháy.

Tại Bồ Đào Nha, lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được 80% diện tích đám cháy rừng vốn tàn phá khoảng 13.000 ha rừng và đất cây bụi ở phía Bắc nước này. Theo một quan chức, đám cháy đã lan rộng 35 km kể từ khi bùng phát hôm 2/7 và khoảng 1.200 lính cứu hỏa đã được huy động tham gia dập lửa. Tây Ban Nha và Italy đã gửi quân tiếp viện và máy bay chở nước để hỗ trợ.

Trong khi đó, đám cháy rừng gần bờ biển Costa Brava ở Đông Bắc Tây Ban Nha đã thiêu rụi hơn 2.200 ha chỉ trong 2 ngày. Lực lượng cứu hỏa cảnh báo nỗ lực dập lửa sẽ "gặp nhiều khó khăn" do nhiệt độ tăng cao ngày 5/7 và có nhiều "điểm nóng bốc khói" bên trong chu vi đám cháy.

Tại Hy Lạp, vào khoảng 20h30 theo giờ địa phương ngày 4/7 (tức 1h30 ngày 5/7 theo giờ Việt Nam), một đám cháy rừng lan nhanh đã bùng phát gần vùng ngoại ô Thessaloniki, thành phố lớn thứ hai của nước này, buộc giới chức yêu cầu sơ tán đối với cư dân 3 khu ngoại ô nhỏ thuộc phía Bắc thành phố.

Giới chức cho biết ngọn lửa bùng phát trong một khe núi ở khu vực miền núi và lan nhanh ra đồng bằng, chủ yếu thiêu rụi bụi rậm. Theo Sở cứu hỏa Hy Lạp, mặc dù nhà ở không bị ảnh hưởng nhưng một số cơ sở kinh doanh đã bị hư hại. Chính quyền đã bắt giữ một người nghi ngờ phóng hỏa.

Ngoài ra xung quanh vùng Thessaloniki cũng có thêm nhiều đám cháy khác bùng phát trong ngày 4/7, bao gồm cả bán đảo Halkidiki vốn là địa điểm nghỉ mát nổi tiếng và thành phố Kilkis ở phía Bắc. Đáng chú ý, các đám cháy xảy ra tại Hy Lạp dù nước này không bị ảnh hưởng nhiều trong đợt nắng nóng cực độ bao trùm phần lớn châu Âu hồi tháng 6.

Trước tình trạng nắng nóng quay lại, một số khu vực ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và miền Nam nước Pháp đã tăng cường cảnh báo khi nhiệt độ tăng cao. Dự báo trong ngày 6/7, đợt nắng nóng mới nhất sẽ di chuyển lên phía Bắc và có thể kéo dài đến cuối tuần tới./.

Châu Âu căng mình ứng phó nắng nóng cực đoan, cháy rừng lan rộng Đợt nắng nóng cực đoan mới kéo theo cháy rừng lan rộng, hạn hán nghiêm trọng... buộc chính quyền các nước như Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Hungary... phải triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó.