Đức tái khẳng định Ukraine không cần tên lửa tầm xa Taurus

RIA Novosti đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng Ukraine không cần Đức cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus.

Trước đó, ngày 25/3, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Ukraine đã sở hữu các hệ thống vũ khí tầm xa do nước này tự phát triển, vì vậy hiện chưa cần sử dụng tên lửa hành trình Taurus do Đức sản xuất.

Trả lời phỏng vấn báo Bild, được công bố ngày 4/7, khi được hỏi liệu ông có ủng hộ việc cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine hay không, Bộ trưởng Pistorius nói: "Tôi không nghĩ Ukraine hiện vẫn cần tên lửa Taurus."

Hồi tháng Hai, ông Pistorius tái khẳng định Chính phủ Đức vẫn loại trừ khả năng cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine.

Tháng Sáu vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh việc sử dụng tên lửa Taurus sẽ làm tổn hại quan hệ giữa Nga và Đức, nhưng không làm thay đổi diễn biến của chiến sự.

Còn Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev cho biết Moskva sẽ theo dõi chặt chẽ các hành động cụ thể của Berlin liên quan đến việc chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine và huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng loại vũ khí này.

Phía Nga cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở tiến trình giải quyết xung đột và khiến các nước thành viên NATO can dự trực tiếp vào cuộc xung đột./.

Đức và Ukraine tăng cường hợp tác sản xuất UAV tầm xa Trong khuôn khổ thỏa thuận, Đức đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng với Ukraine thông qua các dự án sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa ngay trên lãnh thổ châu Âu.