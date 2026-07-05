Đưa vào cấp cứu kịp thời bệnh nhi bị xuất huyết tiêu hóa nặng từ đảo Cát Bà

Chiều 5/7, Đồn Biên phòng Cát Hải (Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng) phối hợp cùng các lực lượng chức năng đưa một bệnh nhi bị xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng từ đảo Cát Bà vào đất liền cấp cứu an toàn.

Theo đó, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 5/7/2027, Đồn Biên phòng Cát Hải nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ Trung tâm y tế đặc khu Cát Hải về trường hợp bệnh nhi L.G.H (sinh năm 2013, đăng ký thường trú tại tổ dân phố Chùa Hà, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

Cháu H. nhập viện trong tình trạng bị xuất huyết tiêu hóa dẫn đến thiếu máu nghiêm trọng, diễn tiến hết sức nguy kịch, vượt quá khả năng điều trị tại đảo, cần phải chuyển gấp về đất liền cấp cứu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 1, tuyến phà vượt biển Cái Viềng chưa hoạt động, việc di chuyển giữa đất liền và đảo vẫn bị chia cắt.

Đồn Biên phòng Cát Hải (Hải Phòng) hỗ trợ cấp cứu một bệnh nhi xuất huyết tiêu hoá nghiêm trọng ngoài đảo vào đất liền an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cát Hải đã báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và Ủy ban Nhân dân đặc khu Cát Hải để xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời, đơn vị lập tức cắt cử 1 tổ công tác gồm 3 cán bộ, chiến sỹ, sử dụng 1 xuồng máy tốc độ cao tức tốc lên đường hướng về khu vực bến phà Cái Viềng.

Tại đây, tổ công tác đã tiếp cận, phối hợp chặt chẽ với các bác sỹ Trung tâm y tế đặc khu Cát Hải tổ chức vận chuyển và hộ tống bệnh nhi vượt biển về đất liền để cấp cứu.

Nhờ sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng và các y bác sỹ Trung tâm y tế đặc khu Cát Hải, đến 14 giờ 10 phút cùng ngày, cháu H. đã được đưa về Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu kịp thời.

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, Hải Phòng quyết định cấm biển từ 16 giờ ngày 3/7 nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Lệnh cấm áp dụng đối với tàu du lịch, tàu cá, các hoạt động vui chơi, du lịch trên biển, khai thác, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản tại khu vực biển, cửa sông và ven biển./.

Vượt bão số 10, đưa bệnh nhân viêm ruột thừa cấp từ đảo Quan Lạn về đất liền Lực lượng chức năng đã vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) để kịp thời đưa một bệnh nhân viêm ruột thừa cấp từ đảo Quan Lạn về đất liền phẫu thuật an toàn.

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