Xuất hiện siêu bão BAVI, dự báo ít khả năng vào Biển Đông

Chiều tối 5/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, hiện ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương một siêu bão đang hoạt động có tên là BAVI.

Đây là siêu bão thứ 3 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Theo dự báo, lúc 16 giờ chiều 5/7, vị trí tâm siêu bão BAVI ở vào khoảng 13.6 độ vĩ Bắc-147.6 độ kinh Đông với cường độ gió mạnh cấp 17, giật trên cấp 17, hiện siêu bão BAVI cách miền Trung Philippines khoảng 2500km về phía Đông.

Tính toán của các mô hình dự báo cũng như các Trung tâm dự báo bão thế giới cho thấy, trong 24 giờ tới, siêu bão BAVI di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ trung bình khoảng 20km/h.

Từ ngày 6-9/7, bão BAVI vẫn duy trì cường độ mạnh cấp siêu bão (cấp 17), hướng di chuyển chủ đạo vẫn là Tây Tây Bắc. Từ ngày 10/6, siêu bão BAVI có khả năng đổi hướng Tây Bắc, hướng về phía khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Các mô hình cũng như Trung tâm dự báo bão đánh giá, khả năng siêu bão BAVI di chuyển vào khu vực Biển Đông là không cao, xác suất hiện tại dưới 10%. Tuy nhiên, với cường độ siêu mạnh thì bão BAVI cũng có thể tác động đến vùng biển phía Đông Bắc của khu vực phía Bắc của Biển Đông trong các khoảng thời gian từ ngày 9-11/7.

Ngoài ra, do ảnh hưởng hút gió của siêu trên, gió Tây Nam trên khu vực giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) từ ngày 9/7 có xu hướng mạnh lên, cường độ gió Tây Nam trong các ngày 9-11/7 ở khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão này.

Trước đó, đã xuất hiện 2 siêu bão hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương là siêu bão SINLAKU (bão số 1) và siêu bão MEKKHALA (bão số 2)./.

Hàng trăm nghìn người dân Guam và Bắc Mariana chạy đua ứng phó siêu bão Bavi Siêu bão Bavi với sức gió tương đương bão cấp 5 đang tiến gần Guam và quần đảo Bắc Mariana của Mỹ, buộc hàng trăm nghìn người dân tại khu vực này khẩn trương sơ tán.