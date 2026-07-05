Cứu thành công 3 thuyền viên trên tàu vận tải bị chìm do ảnh hưởng bão số 1

Đội Cảnh sát Đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết chiều 5/7, đơn vị đã phối hợp với Đồn Biên phòng Trà Cổ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) nhanh chóng ứng cứu 3 thuyền viên trên tàu vận tải bị chìm do ảnh hưởng của bão số 1 tại khu vực biển Chương Cát, Mũi Ngọc, phường Móng Cái 1.

Trước đó, vào hồi 00 giờ 15 phút ngày 5/7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo từ anh Nguyễn Đình Huân (sinh năm 1979, trú tại phường Cẩm Phả), là chủ tàu vận tải mang biển kiểm soát QN-8706.

Tàu do ông Nguyễn Thế Hùng làm thuyền trưởng, bị dốc nước và chìm tại vị trí Chương Cát, vùng biển Mũi Ngọc. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có thuyền trưởng Hùng và 2 thuyền viên khác, mọi liên lạc với các thành viên của tàu đều bị gián đoạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Đường thủy cùng các lực lượng Biên phòng và chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn.

Tuy nhiên, do thời tiết chuyển biến xấu, sóng lớn, các lực lượng chức năng ban đầu chưa thể tiếp cận hiện trường và phải phân công lực lượng ứng trực, theo dõi sát diễn biến thời tiết để sẵn sàng ứng cứu.

Đến 12 giờ 45 phút cùng ngày, khi điều kiện cho phép, Đội Cảnh sát Đường thủy phối hợp cùng Trạm Biên phòng Mũi Ngọc (Đồn Biên phòng Trà Cổ) đã tiếp cận thành công vị trí cứu nạn, đưa toàn bộ 3 thuyền viên của tàu QN-8706 vào bờ an toàn. Đó là thuyền trưởng Nguyễn Thế Hùng (sinh năm 1974, trú tại tỉnh Thanh Hóa), thuyền viên Nguyễn Văn Mến (sinh năm 1970) và thuyền viên Nguyễn Văn Thêm (sinh năm 1992), cùng trú tại Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Các thuyền viên chỉ bị thương nhẹ, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái để sơ cứu và hỗ trợ y tế kịp thời. Hiện tại, sức khỏe và tinh thần của cả 3 người đều đã ổn định.

Lực lượng chức năng cũng thông tin, hai phương tiện khác gồm tàu vận tải cát mang biển kiểm soát BN 2589 và tàu chở container mang biển kiểm soát NĐ 3491 bị trôi dạt từ chiều 4/7 đã dạt vào bãi cạn an toàn. Lực lượng chức năng đang chờ thủy triều lên để di chuyển phương tiện vào nơi neo đậu theo quy định./.

Quảng Ninh: Toàn bộ 11 thuyền viên gặp nạn do bão số 1 được đưa vào bờ an toàn Toàn bộ 11 thuyền viên trên 6 phương tiện (gồm 7 người quê ở phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; 3 người quê Thanh Hóa và 1 người quê Hải Phòng) đều được bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng.