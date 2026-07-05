Khi các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị đang bước vào giai đoạn chuẩn bị triển khai, Bộ Xây dựng đang tích cực hoàn thiện nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức trong lĩnh vực đường sắt, để kịp thời áp dụng cho các dự án trong thời gian tới.

Tính đến ngày 30/6/2026, lĩnh vực đường sắt các loại có 1.791 tiêu chuẩn; trong đó, 854 tiêu chuẩn Việt Nam và 937 tiêu chuẩn nước ngoài; và 40 quy chuẩn.

Đối với đường sắt tốc độ cao có 605 tiêu chuẩn, gồm: 225 tiêu chuẩn Việt Nam và 380 tiêu chuẩn nước ngoài gồm: 166 tiêu chuẩn châu Âu/quốc tế, 214 tiêu chuẩn Trung Quốc.

Đường sắt đô thị có 601 tiêu chuẩn, gồm: 371 tiêu chuẩn Việt Nam và 230 tiêu chuẩn nước ngoài. Ngoài ra có 40 quy chuẩn, Bộ Xây dựng dự kiến ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị trong tháng 7/2026.

Đường sắt Hà Nội-Lào Cai-Hải Phòng có 585 tiêu chuẩn, gồm: 258 tiêu chuẩn Việt Nam, 327 tiêu chuẩn Trung Quốc.

Bộ Xây dựng đánh giá, việc lựa chọn, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho các dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai, không phát sinh vướng mắc, đủ điều kiện để các địa phương tổ chức triển khai.

Hiện Bộ Xây dựng cũng đang xây dựng 14.600 định mức cho dự án đường sắt để kịp thời áp dụng cho các dự án trong thời gian tới.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 Ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm, chuyên đề về giao thông vận tải mới đây,

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu: Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành lựa chọn tổ hợp nhà thầu tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam và thuê đơn vị, tổ chức đủ năng lực để thẩm tra hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án theo quy định.

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Hội đồng thẩm định nhà nước sớm tổ chức thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban nhân dân Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai Nghị quyết của Quốc hội về phát triển hệ thống đường sắt đô thị; đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, triển khai thi công các tuyến đường sắt đô thị đang thực hiện, bảo đảm mục tiêu hoàn thành mạng lưới đường sắt đô thị theo kế hoạch.

Về tiến độ triển khai, Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đang hoàn thiện hồ sơ yêu cầu để lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Các địa phương đang tích cực, chủ động triển khai công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng.

Đối với Dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng đã hoàn thành nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh và tiến hành thẩm định; đang chuẩn bị các thủ tục, nội dung về Hiệp định xây dựng cầu chung qua biên giới.

Các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai quyết liệt. Theo đó, Hà Nội đang đầu tư 11 tuyến với chiều dài 450km; Thành phố Hồ Chí Minh đang đầu tư 10 tuyến với chiều dài 346km./.

Khởi công các dự án nhà ở cho thuê và đường sắt đô thị Hà Nội Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố.