Hà Nội phát hành thẻ giao thông gắn chip cho hành khách hưởng chính sách miễn phí

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội thực hiện phát hành thẻ điện tử vật lý gắn chip miễn phí cho hành khách là người dân được hưởng chính sách miễn phí khi sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 5/7, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cho biết điều này nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân và tăng thêm tiện ích phục vụ người dân đặc biệt là người cao tuổi ngoài việc sử dụng thẻ ảo (thẻ phi vật lý) trên điện thoại thông minh, căn cước công dân có thêm hình thức sử dụng thẻ vật lý gắn chip.

Cụ thể, hình thức tiếp nhận đơn đăng ký online từ ngày 6/7 trên trang website “vedientuonline.com.vn.” Hồ sơ đăng ký gồm: Ảnh chụp Căn cước công dân 2 mặt, ảnh chân dung người sử dụng thẻ. Thời gian trả thẻ đợt 1, dự kiến từ ngày 26/7 đến 31/7.

Thời gian trả thẻ các đợt tiếp theo, dự kiến từ 5-10 ngày kể từ ngày trung tâm nhận được hồ sơ hợp lệ.

Về địa điểm và hình thức trả thẻ, người dân có thể chọn 1 trong 2 hình thức: nhận trực tiếp tại số 1 Kim Mã, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội (giờ hành chính) hoặc nhận chuyển phát nhanh theo địa chỉ đã đăng ký (phí vận chuyển tính theo quy định của đơn vị chuyển phát).

Thẻ miễn phí mẫu cũ (thẻ không gắn chip) vẫn có giá trị sử dụng đến 31/12/2026.

Liên quan đến chính sách miễn phí khi sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội Thái Hồ Phương cho biết thêm, để tạo điều kiện thuận lợi tối đa, giúp hành khách là người dân được hưởng chính sách miễn phí khi sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có đủ thời gian tiếp cận, làm quen, chuyển đổi sử dụng thẻ ảo và Căn cước công dân... Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã gia hạn thời gian sử dụng thẻ vé giao thông miễn phí mẫu cũ (thẻ không gắn chip) đến hết ngày 31/12/2026.

Trước đó, ngày 25/6, hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức chính thức được đưa vào vận hành trên toàn mạng lưới giao thông công cộng của thành phố.

Theo Trung tâm Quản lý và điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, đây là bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa đồng bộ các hoạt động quản lý, vận hành, thanh toán vé và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ vận tải hành khách công cộng.

Chuyển đổi số toàn bộ quy trình giúp thiết lập một hệ sinh thái quản lý tập trung, tạo nên sự kết nối thông suốt giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp vận hành và người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Lần đầu tiên, trung tâm có thể thiết lập thời gian biểu, giám sát vận hành và phê duyệt lệnh vận chuyển của toàn bộ các đơn vị vận tải trên một nền tảng duy nhất là Trung tâm Quản trị FMC, nơi dữ liệu không còn nằm rải rác, mà hiện diện minh bạch, kịp thời và chính xác theo từng giây thực tế.

Với kho dữ liệu số hóa đầy đủ, cơ quan quản lý nhà nước lần đầu có cơ sở khoa học và điều kiện thuận lợi để đưa ra những quyết định xem xét, điều chỉnh và hợp lý hóa mạng lưới giao thông công cộng phù hợp với thực tiễn vận hành cũng như chủ động linh hoạt trong việc điều chỉnh các chính sách vé qua từng thời kỳ mà không bị gián đoạn như việc phát hành thẻ vé giấy thông thường.

Điển hình, ngay khi ra mắt, hệ thống vé điện tử sẽ tự động tính toán cự ly di chuyển trong Vành đai 1 để thực hiện miễn phí cho người dân theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố từ 1/7/2026-30/6/2027.

Cũng từ nền tảng này, quy trình nghiệm thu giữa Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội và các đơn vị vận tải được thực hiện hoàn toàn theo phương thức điện tử loại bỏ các công đoạn đối chiếu thủ công vốn tốn nhiều thời gian và nhân lực.

Chu kỳ nghiệm thu được rút ngắn đáng kể, từ một lần mỗi tháng xuống còn nghiệm thu hàng ngày, giúp dữ liệu thanh quyết toán luôn cập nhật, minh bạch và sẵn sàng cho công tác quản lý.

Xe buýt vào điểm đón, trả khách. (Ảnh: Nguyễn Kế Tùng/TTXVN)

Với các đơn vị vận tải, đây là lần đầu tiên tất cả các doanh nghiệp cùng vận hành trên một nền tảng dùng chung, đánh dấu bước chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Toàn bộ chuỗi nghiệp vụ từ lập kế hoạch, phát hành vé, giao lệnh, quản lý nhân sự đến đối soát doanh thu và nghiệm thu nội bộ vốn trải qua nhiều tầng giấy tờ và nhân lực nay được xử lý tự động trên một hệ thống duy nhất, giúp doanh nghiệp tinh gọn bộ máy và giảm đáng kể áp lực nhân sự trong vận hành hàng ngày.

Mỗi giao dịch bán vé được ghi nhận tự động, tạo nguồn dữ liệu tập trung và minh bạch, giúp doanh nghiệp nắm bắt bức tranh tài chính kịp thời và chủ động đưa ra quyết định khi cần.

Với hành khách, những thay đổi của hệ thống hiện ra cụ thể và thiết thực ngay trong mỗi chuyến đi. Không còn phụ thuộc vào tiền mặt hay vé giấy, hành khách có thể thanh toán linh hoạt bằng thẻ giao thông, thẻ ảo (thẻ phi vật lý), thẻ ngân hàng hay mã QR của các ví điện tử trên điện thoại. Riêng với hành khách trên 60 tuổi, chỉ cần chạm Căn cước công dân, hệ thống tự động nhận diện thông tin một cách dễ dàng.

Các dịch vụ vé cũng được số hóa hoàn toàn, từ đăng ký mới, mua vé đến gia hạn thẻ, hành khách có thể thực hiện trực tuyến trên ứng dụng điện thoại hoặc website mọi lúc, mọi nơi, không còn phải xếp hàng tại quầy giao dịch như trước. Với vé lượt, giá vé được tính theo đúng quãng đường di chuyển thực tế.

Khi lên xe hành khách quét thẻ, hệ thống tự động ghi nhận mức phí tương ứng với khoảng cách từ điểm lên đến hết tuyến; khi hành khách quẹt thẻ lúc xuống xe, hệ thống tính lại chính xác quãng đường thực tế và hoàn trả phần chênh lệch ngay tại thời điểm kết thúc hành trình minh bạch và tự động./.

Hà Nội gia hạn sử dụng thẻ xe buýt miễn phí mẫu cũ đến hết năm 2026 Để bảo đảm thuận lợi cho hành khách được hưởng chính sách miễn phí, Hà Nội sẽ tiếp tục chấp nhận thẻ xe buýt miễn phí mẫu cũ không gắn chip trên các tuyến buýt trợ giá đến hết ngày 31/12/2026.

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