Lào Cai: Bắt giữ đối tượng trốn truy nã về tội mua bán hàng cấm

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Công an phường Cam Đường đã phát hiện, bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã cho Công an tỉnh Nghệ An.

Trước đó, ngày 21/5/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định truy nã số 2779 đối với Trần Văn Toán, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Thành, xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ về tội "Buôn bán hàng cấm" (quy định tại Khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự); đồng thời triển khai các lực lượng phối hợp với Công an các tỉnh trên toàn quốc tổ chức truy tìm đối tượng.

Ngay sau khi nhận được thông tin phối hợp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an các phường, xã tiến hành xác minh, điều tra các trường hợp nghi vấn tại địa phương.

Đến ngày 4/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Cam Đường đã phát hiện, bắt giữ Trần Văn Toán khi đối tượng đang lẩn trốn tại Tổ 15, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Sáng 5/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao đối tượng Trần Văn Toán cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn ở Campuchia Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ Tăng Trần Kim Phượng, đối tượng truy nã nguy hiểm, phạm tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản khi đang lẩn trốn ở Campuchia.

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