Bắt giữ đối tượng vận chuyển hàng nhập lậu trên tuyến biên giới

Ngày 5/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây đã chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây và các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có liên quan đến việc vận chuyển gần 4.000 bao thuốc lá nhập lậu trên tuyến biên giới.

Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 4/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực ấp Vinh, xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh, Tổ công tác phát hiện xe ôtô nhãn hiệu MG màu trắng, biển kiểm soát 71A-187.30 lưu thông trên đường tuần tra biên giới có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Thấy có lực lượng chức năng kiểm tra, người điều khiển xe mở cửa bỏ chạy về hướng nội địa khoảng 300m nhưng nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ.

Lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là Nguyễn Trung Hậu (sinh năm 2005, trú xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh), trên xe còn có Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 2008, trú xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh) ngồi ở ghế phụ.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 8 túi nilon màu đen chứa tổng cộng 3.990 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, gồm 2.000 bao nhãn hiệu Hero, 490 bao nhãn hiệu Jet và 1.500 bao nhãn hiệu Scott.

Đối tượng Nguyễn Trung Hậu bị lượng chức năng khi bị bắt quả tang vận chuyển gần 4.000 bao thuốc lá nhập lậu. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa 2 đối tượng cùng tang vật, phương tiện về Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây để điều tra, xác minh.

Nguyễn Trung Hậu khai nhận được một người đàn ông tên Tư (trú xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh, chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê vận chuyển số thuốc lá trên từ xã Mỹ Quý đến xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh với tiền công 600.000 đồng.

Còn Nguyễn Thị Hiền khai thuê Hậu chở từ ấp Tho Mo, xã Mỹ Quý đến chợ Thủ Thừa, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh với giá 200.000 đồng và không biết trên xe có thuốc lá nhập lậu.

Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây đã thông báo cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh để thực hiện quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự; phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao 2 đối tượng, toàn bộ tang vật, phương tiện cùng hồ sơ, tài liệu liên quan cho Công an xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý./.

Tây Ninh triệt phá vụ vận chuyển 15.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu Các lực lượng chức năng triệt phá thành công một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất trên địa bàn biên giới xã Đông Thành, Tây Ninh.