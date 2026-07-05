Vụ Mr Pips: Liên minh che giấu dòng tiền, gây thiệt hại cho nhà đầu tư

Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và 187 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; trốn thuế," có 10 bị can bị truy tố về tội “rửa tiền” theo quy định tại Điều 324-Bộ luật Hình sự.

Tạo vỏ bọc hợp pháp cho các giao dịch

Tại bản kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, sinh năm 1981, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Lượng) và 2 cấp dưới là Trần Thị Thanh Tâm (sinh năm 1993, trú tại phường Dương Nội, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thị Nam (sinh năm 1987, trú tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội) bị đề nghị truy tố về tội “rửa tiền."

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công ty cổ phần Ngân Lượng (đăng ký thành lập lần đầu năm 2012) có trụ sở chính tại tầng 3 tòa nhà VTC số 18 đường Tam Trinh (phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội) do Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Công ty này đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán từ năm 2017. Trong cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Ngân Lượng, Đinh Hồng Quân là Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật, ký các văn bản, phụ trách kinh doanh thương mại điện tử; Trần Thị Thanh Tâm phụ trách bộ phận kinh doanh, có nhiệm vụ tìm kiếm, chăm sóc khách hàng, trong đó có sàn giao dịch Forex; Nguyễn Thị Nam phụ trách bộ phận vận hành, thực hiện đối soát giao dịch, chăm sóc khách hàng, đồng thời trả lời các văn bản của cơ quan chức năng đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến các tài khoản ví điện tử.

Từ năm 2018, bộ phận kinh doanh của Công ty cổ phần Ngân Lượng đã tiếp xúc với đại diện sàn GKFX để đàm phán mức phí sử dụng dịch vụ thanh toán.

Đến đầu năm 2020, sau khi Phó Đức Nam trở thành người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam, Trần Thị Thanh Tâm được Nguyễn Hòa Bình giao trực tiếp phụ trách chăm sóc khách hàng tại các sàn Forex của Nam.

Trong quá trình hoạt động, ngoài GKFX, Phó Đức Nam tiếp tục thành lập và vận hành nhiều sàn giao dịch khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket, đồng thời thông báo cho Công ty cổ phần Ngân Lượng để tiếp tục sử dụng hệ thống thanh toán trung gian của doanh nghiệp này.

Tháng 6/2020, Công ty cổ phần Ngân Lượng bắt đầu nhận được nhiều công văn của cơ quan Công an yêu cầu xác minh các tài khoản ví điện tử có liên quan đến hoạt động nhận tiền đầu tư vào các sàn forex của Phó Đức Nam.

Nguyễn Thị Nam đã báo cáo nội dung các văn bản này với Nguyễn Hòa Bình. Mặc dù biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng để tiếp tục thu lợi từ phí dịch vụ thanh toán, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo duy trì hoạt động của các ví điện tử và yêu cầu cấp dưới che giấu thông tin thực tế khi làm việc với cơ quan điều tra.

Cụ thể, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm liên hệ với phía Phó Đức Nam yêu cầu cung cấp thông tin về các ví điện tử khác không phải ví đang trực tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, đồng thời cung cấp dữ liệu giao dịch nạp, rút đã được lựa chọn để hợp thức hóa dòng tiền.

Các giao dịch rút tiền được bố trí có giá trị bằng hoặc thấp hơn số tiền nhà đầu tư đã nạp nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp cho các giao dịch. Sau khi nhận được các thông tin này, Trần Thị Thanh Tâm chuyển cho Nguyễn Thị Nam để tổng hợp, soạn thảo các công văn trả lời cơ quan chức năng.

Nội dung các văn bản đều thể hiện thông tin về ví điện tử và lịch sử giao dịch theo dữ liệu do phía sàn Forex cung cấp, không phản ánh đúng tài khoản và dòng tiền thực tế. Các công văn và tài liệu kèm theo sau khi hoàn thiện được Nguyễn Thị Nam trình Nguyễn Hòa Bình xem xét.

Khi được Bình đồng ý, Nam ký nháy vào hồ sơ rồi chuyển cho Tổng Giám đốc Đinh Hồng Quân ký ban hành với tư cách người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Ngân Lượng để gửi cơ quan điều tra.

Theo kết luận điều tra bổ sung, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, trong thời gian các cơ quan chức năng liên tục có văn bản xác minh, hệ thống thanh toán của Công ty cổ phần Ngân Lượng vẫn tiếp tục tiếp nhận tiền của các nhà đầu tư thông qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên công ty mở tại Vietcombank, Techcombank, BIDV, MSB, Eximbank, VietinBank, VIB và MB Bank để nạp tiền vào các sàn giao dịch Forex.

Kết quả điều tra xác định có 232 bị hại đã chuyển tổng cộng hơn 318,9 tỷ đồng vào các tài khoản của Công ty cổ phần Ngân Lượng để đầu tư trên các sàn GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket.

Cơ quan điều tra kết luận hành vi của Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam đã giúp che giấu thông tin về các tài khoản ví điện tử, che giấu dòng tiền thu được từ hoạt động phạm tội, tạo điều kiện để các sàn Forex tiếp tục vận hành và gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư.

Che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có

Trong vụ án này, 2 bị can: Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, trú tại tỉnh Hưng Yên) cùng bị đề nghị truy tố về 2 tội: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền."

Ngoài ra, nhóm bị can giúp sức cho hành vi rửa tiền của Nam còn có Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1982, trú tại tỉnh Nghệ An), Phó Đức Thắng (sinh năm 1968, bố đẻ bị can Phó Đức Nam) và Lê Thị Liễu (sinh năm 1969, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Bản kết luận điều tra bổ sung nêu rõ, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có để đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã chỉ đạo nhiều người thân, cấp dưới tham gia thành lập doanh nghiệp và thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản.

Cụ thể, Nam chỉ đạo bị can Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với bị can Phó Đức Thắng để tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp. Bị can Thắng đã mượn căn cước công dân của Nguyễn Bích Ngọc (sinh năm 1979, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) để gửi cho Tâm làm thủ tục đăng ký thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Bất động sản South Wealth.

Ngoài ra, Nam còn nhờ bạn là Dương Quang Trung đứng tên thành lập Công ty cổ phần Tech Invest. Cơ quan điều tra xác định sau khi thành lập hai doanh nghiệp trên, Nam sử dụng tiền do phạm tội mà có và chỉ đạo Nguyễn Thị Thúy phối hợp với Nguyễn Thanh Tâm sử dụng tư cách pháp nhân của các công ty hoặc trực tiếp, thông qua người thân, bạn bè thực hiện việc mua bán, sở hữu tổng cộng 32 bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Đối với bị can Lê Khắc Ngọ, từ năm 2021-2023, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền thu được từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Ngọ đã sử dụng số tiền chiếm đoạt (hơn 188,2 tỷ đồng) để mua 143 miếng vàng nguyên khối và 4 bất động sản (tổng giá trị hơn 7,1 tỷ đồng).

Cơ quan điều tra cho rằng các hành vi trên được thực hiện nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản, phục vụ việc đầu tư, tích lũy và hợp pháp hóa số tiền do phạm tội mà có./.

Đề nghị truy tố 188 bị can trong vụ án Mr Pips và các đồng phạm Theo kết luận điều tra bổ sung, Phó Đức Nam với vai trò chủ mưu, cầm đầu đã gây ra và chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.