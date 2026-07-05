Quảng Ngãi: Trao trả 1,3 cây vàng và hơn 15 triệu đồng cho người đánh rơi

Ngày 5/7, Thiếu tá Nguyễn Thành Thép, Trưởng Công an xã Sơn Hà (Quảng Ngãi) cho biết lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh, hoàn tất các thủ tục và trao trả nguyên vẹn số tài sản có giá trị lớn cho người dân đánh rơi - bà Đinh Thị Hoách (62 tuổi), trú thôn Gò Găng, xã Sơn Hà.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 4/7, trong lúc di chuyển từ khu vực trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thượng (cũ) đến ngã ba Lý Nghiệp, thuộc thôn Gò Găng, xã Sơn Hà, bà Đinh Thị Hoách đánh rơi 1,3 cây vàng cùng hơn 15 triệu đồng tiền mặt.

Phát hiện tài sản bị thất lạc, bà đã nhanh chóng đến Công an xã Sơn Hà để trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sơn Hà khẩn trương tổ chức xác minh, rà soát địa bàn và thu thập các nguồn tin liên quan.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 12 giờ đồng hồ, đơn vị đã xác định rõ người đã nhặt được số tài sản nói trên.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thành Thép, người nhặt được tài sản (xin được giấu tên) là công nhân vận hành máy đào đang làm việc tại xã Trà Vân, thành phố Đà Nẵng.

Do bận công việc đột xuất và chưa rõ danh tính chủ sở hữu, người này đã cất giữ tài sản cẩn thận, đồng thời chủ động liên hệ với Công an xã Sơn Hà thống nhất ngày đến bàn giao (ngày 6/7) do điều kiện đi lại xa xôi, không thuận lợi.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, Công an xã Sơn Hà đã cử cán bộ phối hợp với Công an các xã Sơn Tây, Sơn Tây Thượng hẹn gặp trực tiếp người nhặt được của rơi tại thôn Mang He, xã Sơn Tây Thượng - khu vực giáp ranh với xã Trà Vân.

Tại đây, lực lượng chức năng đã tiếp nhận tài sản toàn bộ số tài sản bị đánh rơi của bà Hoách. Hành động này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý thức vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an cơ sở./.

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