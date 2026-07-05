Biên đội tàu Hải quân Trung Quốc thăm Thành phố Hồ Chí Minh

Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Biên đội tàu 83 của Hải quân Trung Quốc (gồm tàu huấn luyện 83-Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998-Côn Lôn Sơn) thực hiện chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5-9/7.

Sáng 5/7, tàu Hải quân mang số hiệu 83 - tàu Chỉ huy Biên đội tàu 83, Hải quân Trung Quốc do Đại tá Lưu Chiếm Phong và Đại tá Hứa Kiến Quốc dẫn đầu cùng thủy thủ đoàn đã cập bến cảng Lotus, Thành phố Hồ Chí Minh. Vì lý do an toàn kỹ thuật, tàu đổ bộ 998 neo đậu kỹ thuật tại vùng neo số 0 Vũng Tàu.

Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân; đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển; Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng; một số đơn vị chức năng cùng đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh dự lễ đón tàu.

Trong thời gian thăm Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm Chỉ huy Biên đội tàu 83 sẽ đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Vùng 2 Hải quân.

Cán bộ, thủy thủ Biên đội tàu 83 sẽ tham gia một số hoạt động giao hữu thể thao với cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân Việt Nam; tham quan một số di tích lịch sử, thắng cảnh văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh của Biên đội tàu 83 Hải quân Trung Quốc nhằm cụ thể hóa các nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hai Quân đội Việt Nam-Trung Quốc về việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng phát triển ngày một thực chất hơn, tăng cường sự tin cậy, hiểu biết giữa lực lượng Hải quân hai nước nói riêng, Quân đội hai nước nói chung, qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước./.

Cận cảnh tàu Chỉ huy Biên đội tàu 83-Hải quân Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh Sáng 5/7, tàu Hải quân mang số hiệu 83-Thích Kế Quang, tàu Chỉ huy Biên đội tàu 83, Hải quân Trung Quốc đã cập bến cảng Lotus, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm thành phố trong 5 ngày.