Đặc khu Cô Tô bố trí 10 chuyến tàu đưa du khách trở về đất liền sau bão số 1

Sau khi bão số 1 (Maysak) tan và điều kiện thời tiết trên biển ổn định, từ 16h ngày 5/7, Đặc khu Cô Tô đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách khôi phục hoạt động vận chuyển, bố trí 10 chuyến tàu đưa hơn 1.700 du khách trở về đất liền an toàn.

Việc tổ chức vận chuyển được triển khai ngay sau khi các cơ quan chức năng đánh giá điều kiện khai thác tuyến và cho phép tàu hoạt động trở lại, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách.

Anh Phùng Văn Thảo, du khách Hà Nội chia sẻ đi du lịch đúng vào thời điểm bão đổ bộ Cô Tô, gia đình anh cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, được các cấp lãnh đạo Đặc khu Cô Tô, khách sạn, nhà hàng tạo điều kiện nơi ở, ăn nên gia đình anh Thảo thấy yên tâm.

Sau khi bão tan, đoàn du khách rất an toàn và được tạo điều kiện trở về đất liền sớm giúp du khách thấy chuyến đi có nhiều kỷ niệm.

Cùng chung niềm vui khi được trở về đất liền, anh Lê Ngọc Muộn, du khách Hòa Bình cho biết trên đảo, chủ khách sạn Đông Á hỗ trợ rất nhiệt tình, mổ lợn khao cả đoàn khách lưu trú ở đây. Mọi điều kiện ăn, ở rất thuận tiện và thoải mái, không có bất tiện hay chặt chém, nhồi nhét.

Sau khi bão tan, du khách được thông báo tàu khách đã hoạt động và sớm được trở về đất liền nên gia đình anh rất vui và biết ơn những người trên đảo Cô Tô.

Các du khách ra bến để lên tàu trở về đất liền. (Ảnh: Thu Báu/TTXVN phát)

Trước đó, để chủ động ứng phó với bão số 1, Đặc khu Cô Tô đã tạm dừng hoạt động vận tải khách trên biển, đồng thời triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an toàn cho du khách đang lưu trú trên đảo.

Ngay khi thời tiết thuận lợi, việc nhanh chóng bố trí tàu đưa du khách trở về đất liền thể hiện sự chủ động, linh hoạt của chính quyền địa phương và các đơn vị vận tải trong công tác khắc phục hậu quả sau bão, góp phần bảo đảm an toàn, tạo tâm lý yên tâm cho người dân và du khách. Công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho du khách được thực hiện chặt chẽ.

Trước khi bão số 1 đổ bộ, có 2.845 du khách đang lưu trú trên đảo Cô Tô, trong đó có 14 khách quốc tế (gồm 7 người Pháp, 4 người Đức, 1 người Anh, 1 người Nhật và 1 người Séc), tất cả đều an toàn.

Ông Nguyễn Danh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đặc khu Cô Tô đã đưa ra những chỉ đạo sát sao và yêu cầu các cấp, các ngành đặc khu tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đặc khu Cô Tô yêu cầu đảm bảo an toàn tàu thuyền và hạ tầng, yêu cầu các đồn biên phòng ứng trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn và ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Các đơn vị thi công công trình cảng, đường giao thông phải có phương án bảo vệ máy móc, vật tư, không để xảy ra sự cố sạt lở hay mất an toàn. Các cơ sở lưu trú và cơ quan chức năng phục vụ chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách đang lưu trú trên đảo; kiểm tra, hỗ trợ chằng chống các ngôi nhà có kết cấu yếu của người dân.

Nhờ công tác phòng, chống chủ động và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và du khách nên thiệt hại do bão số 1 gây ra trên địa bàn Đặc khu Cô Tô là không đáng kể.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân Đặc khu Cô Tô, trên địa bàn Đặc khu Cô Tô cơ bản bảo đảm an toàn, không có thiệt hại về người; chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể về tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Do ảnh hưởng của sóng lớn kết hợp triều cường và hoàn lưu sau bão, khoảng 1,3km tuyến đường Tình yêu bị hư hỏng nặng; trong đó trên 90% chiều dài tuyến bị hư hỏng, sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại và cảnh quan khu vực.

Trong thời gian tiếp theo, Ủy ban Nhân dân đặc khu cùng người dân, du khách dọn dẹp vệ sinh trên toàn đặc khu; tổ chức thăm hỏi, động viên nhân dân và du khách hiện có mặt trên địa bàn đặc khu; liên hệ với các hãng tàu để bố trí đưa du khách về đất liền nếu có nhu cầu./.

Quảng Ninh khắc phục hậu quả bão số 1, thiệt hại ước khoảng 20 tỷ đồng Bão số 1 không gây thiệt hại về người, ảnh hưởng của bão tập trung trong phạm vi hẹp, chủ yếu tại khu vực Móng Cái và đặc khu Cô Tô; các địa phương khác ghi nhận thiệt hại không đáng kể.