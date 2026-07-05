Đảng ủy tại Liên bang Nga giữ vững ngọn cờ tư tưởng

Giữa bối cảnh tình hình địa chính trị tiếp tục có những diễn biến phức tạp và sâu sắc, Đảng ủy tại Liên bang Nga đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, chủ động bám sát các chỉ thị của Trung ương để giữ vững lập trường, định hướng dư luận và củng cố khối đại đoàn kết toàn Đảng bộ.

Đây là nội dung cốt lõi được khẳng định tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Đảng ủy tại Liên bang Nga sáng ngày 04/7.

Hội nghị được tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, với sự tham dự của đông đủ đại diện các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tại Moskva, cùng đại diện Ban Cán sự Đoàn, Hội sinh viên Việt Nam tại Nga, đại diện Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga và các tổ chức, cá nhân được khen thưởng.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy tại Liên bang Nga Ngô Thị Thu Hoài đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm. Báo cáo khẳng định, trong nửa đầu năm, Đảng ủy tại Nga đã kiểm tra và chỉ đạo sát sao công tác chính trị tư tưởng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, lưu học sinh và cộng đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Trước những thử thách đặc thù ngoài nước, Đảng ủy đã kịp thời định hướng dư luận, giữ vững tư tưởng, lập trường và tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ. Công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên mới tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là nguồn lực từ khối lưu học sinh, sinh viên xuất sắc tại các trường đại học của Nga.

Bên cạnh đó, các hoạt động phong trào quần chúng, kết nối cộng đồng và bảo hộ công dân cũng được triển khai đồng bộ, giúp kiều bào ổn định cuộc sống và tuân thủ tốt pháp luật sở tại.

Dưới sự điều hành trực tiếp của Đại sứ kiêm Bí thư Đảng ủy Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, phiên thảo luận tại hội nghị đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến tham luận thẳng thắn. Các đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn đặc thù của công tác Đảng ngoài nước và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên trong giai đoạn mới.

Đại sứ kiêm Bí thư Đảng ủy tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã biểu dương sự nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng bộ trong việc chủ động tạo dựng thế trận đối ngoại vững chắc, đóng vai trò cầu nối tiên phong ở sở tại. Đại sứ nhấn mạnh, nền tảng chính trị vững vàng của Đảng bộ tại Nga là chỗ dựa quan trọng góp phần hiện thực hóa và củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga.

Minh chứng rõ nét nhất cho nỗ lực này là sự phối hợp chặt chẽ, chu đáo của các cơ quan đại diện và tổ chức Đảng trên toàn Nga phục vụ thành công một loạt các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Nga trong 6 tháng đầu năm. Các sự kiện đối ngoại này không chỉ khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam, mà còn mang lại xung lực mới thúc đẩy sâu sắc hợp tác song phương giữa hai nước, nâng cao uy tín chính trị của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đặc biệt, trong khuôn khổ hội nghị, Đảng ủy tại Liên bang Nga đã trang trọng tổ chức lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước nhằm ghi nhận những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp của Đảng và thế hệ trẻ. Theo đó, Đảng ủy đã tiến hành trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, ghi nhận quá trình rèn luyện, trưởng thành, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng một số đại biểu tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại LB Nga. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Đồng thời, Đảng ủy cũng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”-phần thưởng cao quý nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga, vì những đóng góp to lớn, bền bỉ trong công tác giáo dục, đồng hành và phát triển phong trào thanh niên, lưu học sinh Việt Nam tại Nga.

Kết luận hội nghị, Đại sứ nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo đó, toàn Đảng bộ cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời tiếp tục sát cánh cùng các tổ chức hội đoàn để hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt tại Nga./.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga phát huy đoàn kết, đóng góp cho đất nước Với hơn 80.000 người đang sinh sống, học tập, làm việc, người Việt Nam tại Nga đã thích ứng với những biến động kinh tế-chính trị tại Nga, tìm kiếm hướng đi mới trong kinh doanh và hội nhập sâu rộng.