Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn cơm gà ở Khánh Hòa: Nhiều bệnh nhân đã xuất viện

Chiều 5/7, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết sức khỏe của nhiều bệnh nhân phải nhập viện sau khi ăn cơm gà (tại phường Cam Ranh) đã chuyển biến tích cực. Tính đến chiều cùng ngày, đã có 15 trường hợp được xuất viện.

Theo thông tin ban đầu, trong hai ngày (2-3/7), Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân (đều là người dân địa phương) nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy.

Qua khai báo, các bệnh nhân đều cho biết trước đó đã sử dụng thức ăn tại quán cơm gà Q.N trên địa bàn phường Cam Ranh.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh khẩn trương tổ chức cấp cứu, phân loại và điều trị. Sau quá trình điều trị tích cực, chiều 5/7 có 15 ca bệnh đã được xuất viện. Dự kiến, có thêm khoảng 30 trường hợp đủ điều kiện sức khỏe để xuất viện trong ngày 6/7. Các bệnh nhân còn lại đang được đội ngũ y tế tiếp tục theo dõi, điều trị chặt chẽ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, các đơn vị chức năng đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm tại quán cơm gà Q.N để gửi đi kiểm nghiệm, phục vụ công tác xác định nguyên nhân.

Đồng thời, chính quyền địa phương đã yêu cầu cơ sở này tạm đình chỉ mọi hoạt động kinh doanh cho đến khi có kết luận chính thức.

Đại diện chủ quán cơm gà Q.N cho biết đang lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc thực phẩm nhập vào.

Các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật./.

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