Thi hành lệnh giữ người khẩn cấp đối với 1 giáo viên Trường Chuyên Tuyên Quang

Tối 5/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết dưới sự chỉ đạo nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, trực tiếp là Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cùng sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng, chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy để điều tra liên quan đến kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang.

Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, là giáo viên Trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm quy chế thi hoặc hành vi vi phạm pháp luật thì khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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