Algeria nỗ lực hướng tới mục tiêu tự chủ lương thực

Algeria đang bước vào vụ thu hoạch ngũ cốc được đánh giá là thành công nhất trong nhiều năm, với sản lượng dự kiến đạt hơn 5 triệu tấn, tăng khoảng 66% so với niên vụ 2024-2025.

Kết quả này phản ánh những chuyển biến tích cực của ngành nông nghiệp cũng như hiệu quả của chiến lược tăng cường an ninh lương thực và hiện đại hóa sản xuất mà Chính phủ Algeria theo đuổi.

Theo số liệu sơ bộ vừa được công bố tại phiên họp lần thứ ba của Hội đồng Quốc gia về Cơ giới hóa Nông nghiệp do Thủ tướng Sifi Ghrieb chủ trì, niên vụ 2026 đạt kết quả vượt kỳ vọng nhờ đầu tư liên tục vào cơ giới hóa, tăng cường năng lực bảo quản sau thu hoạch và nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất.

Các chuyên gia cho rằng điều kiện thời tiết thuận lợi là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên vụ mùa bội thu. Mùa mưa 2025-2026 kéo dài hơn trung bình nhiều năm, bổ sung nguồn nước và cải thiện độ ẩm đất, trong khi nền nhiệt ôn hòa giúp lúa mì, lúa mạch và các loại ngũ cốc phát triển đồng đều, cho năng suất cao.

Những người nông dân tạm nghỉ giữa cánh đồng lúa bông nặng trĩu. (Ảnh: Nguyễn An/TTXVN)

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ của chính phủ cũng phát huy hiệu quả. Algeria tăng đầu tư vào cơ giới hóa, hỗ trợ nông dân tiếp cận giống chất lượng cao, phân bón, máy móc và hệ thống tưới tiêu.

Một lợi thế của Algeria là chủ động được nguồn cung phân bón trong nước nhờ trữ lượng khí tự nhiên và phosphate lớn. Nguồn phân bón ổn định với chi phí cạnh tranh giúp nông dân duy trì năng suất ngay cả khi thị trường thế giới biến động.

Hiện Algeria vẫn nhập khẩu khoảng 15 triệu tấn ngũ cốc mỗi năm. Tuy nhiên, vụ thu hoạch năm 2026 được xem là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược phát triển nông nghiệp, trong đó sự kết hợp giữa cơ giới hóa, nguồn cung phân bón chủ động, đầu tư bảo quản sau thu hoạch và điều kiện thời tiết thuận lợi đang tạo nền tảng để quốc gia Bắc Phi này từng bước nâng cao năng lực tự chủ lương thực và bảo đảm an ninh lương thực trong dài hạn./.

FAO nhấn mạnh những yếu tố sống còn của an ninh lương thực Giám đốc FAO, ông Khuất Đông Ngọc, ông cảnh báo chế độ ăn lành mạnh hiện đắt quá mức,với chi phí vượt qua thu nhập trung bình ở nhiều nước nghèo, khiến 2,6 tỷ người trên thế giới không thể tiếp cận.