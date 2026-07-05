Doanh nghiệp Nhật Bản hướng tới năm lợi nhuận kỷ lục thứ 6 liên tiếp

Theo các công ty chứng khoán Nhật Bản, năm tài chính 2026 sẽ là năm thứ sáu liên tiếp các doanh nghiệp lớn của nước này ghi nhận lợi nhuận kỷ lục. Động lực chủ yếu đến từ sự bùng nổ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), vốn được kỳ vọng sẽ bù đắp tác động từ chi phí đầu vào tăng cao do căng thẳng tại Trung Đông.

Cuộc đua xây dựng các trung tâm dữ liệu AI được dự báo sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng của các doanh nghiệp sản xuất chất bán dẫn, thiết bị chế tạo chip và linh kiện điện tử trong năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 3/2027.

Công ty chứng khoán SMBC Nikko dự báo lợi nhuận ròng của 250 doanh nghiệp lớn niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo sẽ tăng 19,3% trong năm tài chính hiện tại, chủ yếu nhờ nhóm doanh nghiệp liên quan đến ngành bán dẫn.

Trong khi đó, Nomura Securities dự báo lợi nhuận ròng của 242 doanh nghiệp lớn niêm yết trên sàn Tokyo sẽ tăng trung bình 5,9% trong năm tài chính 2026, còn Daiwa Securities dự báo mức tăng 5,1% đối với 210 doanh nghiệp.

Ông Hikaru Yasuda, chiến lược gia về cổ phiếu của SMBC Nikko Securities, nhận định các doanh nghiệp trong lĩnh vực AI và bán dẫn đang dẫn dắt đà tăng lợi nhuận và sẽ tiếp tục duy trì động lực này khi một số yếu tố bất lợi, trong đó có giá dầu cao, bắt đầu yếu đi.

Giá dầu từng tăng mạnh sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2/2026, làm gián đoạn nguồn cung dầu.

Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới - cũng chịu tác động đáng kể, trong khi Nhật Bản phụ thuộc lớn vào nguồn dầu nhập khẩu từ Trung Đông. Tuy nhiên, giá dầu gần đây đã giảm về mức xấp xỉ trước thời điểm xảy ra cuộc xung đột.

Theo SMBC Nikko, lợi nhuận ròng của ngành thiết bị điện trong năm tài chính hiện tại được dự báo tăng hơn gấp đôi so với năm trước, trong khi ngành thiết bị chính xác - bao gồm các doanh nghiệp liên quan đến chất bán dẫn - có thể tăng 19%.

Tổ chức Thống kê Thương mại Bán dẫn Thế giới (WSTS) dự báo thị trường bán dẫn toàn cầu sẽ tăng trưởng 89,9% trong năm 2026, sau khi ghi nhận mức tăng 26,2% trong năm ngoái.

Nhu cầu mạnh mẽ này được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất chip như Kioxia Holdings, Advantest và Tokyo Electron.

Ông Kenji Abe, chiến lược gia trưởng của Daiwa Securities, đánh giá các doanh nghiệp liên quan đến chất bán dẫn nhiều khả năng sẽ dẫn đầu xu hướng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận trong năm tài chính này.

SMBC Nikko cũng dự báo lợi nhuận ròng của ngành ôtô sẽ tăng 36,5% trong năm tài chính hiện tại, sau khi giảm 34,6% trong năm trước do chịu tác động từ các mức thuế cao mà Mỹ áp đặt.

Ông Masaki Motomura, chiến lược gia cấp cao của Nomura Securities, cho rằng tác động của thuế quan sẽ giảm trong năm tài chính này do các doanh nghiệp đã có thời gian thích ứng và tính đến yếu tố này trong kế hoạch kinh doanh.

Tháng 4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế 27,5% đối với ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản, tăng mạnh so với mức 2,5% trước đó. Sau quá trình đàm phán, mức thuế được hạ xuống còn 15% vào tháng 7/2025 và chính thức có hiệu lực từ tháng 9/2025./.

Nhật Bản trên đà tăng trưởng trong 73 tháng liên tiếp Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, nền kinh tế nước này đã bước vào giai đoạn mở rộng kể từ khi chạm đáy vào tháng 5/2020 trong thời kỳ đại dịch COVID-19.