Đoàn cứu hộ Việt Nam trao quà hỗ trợ người dân vùng động đất tại Venezuela

Ngày 5/7 (giờ địa phương), trong thời gian thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả trận động đất kép xảy ra tại Venezuela, đoàn công tác của Việt Nam đã đến các khu lều trại dã chiến ở Playa Grande, bang La Guaira, để thăm hỏi, động viên và trao các phần quà thiết yếu tới người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Các phần quà được chính các thành viên đoàn Việt Nam tranh thủ chuẩn bị vào buổi tối sau mỗi ngày làm nhiệm vụ tại hiện trường. Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm như khẩu trang, giấy vệ sinh, lương khô, mì ăn liền, thịt hộp... được lựa chọn dựa trên nhu cầu cấp thiết của người dân đang sinh sống trong các khu tạm cư.

Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela, gửi lời chia buồn sâu sắc tới người dân địa phương trước những mất mát do thiên tai gây ra.

Ông nhấn mạnh những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Venezuela. Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Việt Nam từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh và thiên tai nên thấu hiểu những khó khăn, mất mát mà người dân vùng thảm họa đang đối mặt, đồng thời tin tưởng người dân Venezuela sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn để ổn định cuộc sống.

Đoàn Việt Nam thăm hỏi, động viên và tặng quà người dân địa phương. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Người dân tại khu tạm cư bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của đoàn công tác Việt Nam, cảm ơn những tình cảm và sự hỗ trợ thiết thực trong bối cảnh cuộc sống vẫn còn nhiều thiếu thốn sau thảm họa.

Đây là một trong những hoạt động nhân đạo được đoàn công tác Việt Nam triển khai song song với nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela. Những ngày qua, các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam liên tục làm việc với cường độ cao tại các khu vực đổ nát, phối hợp cùng lực lượng cứu hộ sở tại và quốc tế tìm kiếm các nạn nhân mất tích, đồng thời hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả động đất.

Trận động đất kép xảy ra tại Venezuela ngày 24/6 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại bang ven biển La Guaira, khiến 3.000 người chết, hơn 16.000 người bị thương, hơn 17.000 người mất nhà cửa phải sơ tán đến các khu lều trại tạm thời.

Đoàn Việt Nam thăm hỏi, động viên và tặng quà người dân địa phương. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã cử lực lượng cứu hộ tới hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa. Bên cạnh hoạt động tìm kiếm cứu nạn, việc thăm hỏi, động viên và trao quà cho người dân địa phương tiếp tục thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm quốc tế và truyền thống tương thân tương ái của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế./.

Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát Đoàn cứu hộ Việt Nam đã đưa tổng cộng 54 thi thể nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát tại Venezuela, đồng thời hỗ trợ người dân di dời tài sản, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí.