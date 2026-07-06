Ngoại trưởng Anh nói AI có thể trở thành thách thức an ninh lớn nhất thập kỷ

Theo một thông cáo, trong bài viết chuẩn bị được tổ chức nghiên cứu Chatham House xuất bản, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper dự kiến sẽ đưa ra cảnh báo rằng thế giới cần khẩn trương xây dựng các khuôn khổ bảo vệ nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ trí tuệ nhân tạo (AI).

Bà Yvette Cooper nhận định rằng AI có thể trở thành thách thức an ninh lớn nhất trong thập kỷ tới, đồng thời kêu gọi hợp tác quốc tế để nỗ lực loại bỏ các rủi ro.

Nữ Ngoại trưởng liên hệ sự phát triển của AI với những nỗ lực đảm bảo an toàn hạt nhân thời kỳ hậu Thế chiến thứ hai, ngay sau các vụ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản.

Trong đó, bà Cooper nhấn mạnh rằng đối với vấn đề hạt nhân, các thỏa thuận quốc tế chỉ đạt được sau khi thế giới chứng kiến sức mạnh đáng sợ của công nghệ mới này tại Hiroshima và đặt câu hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu nó rơi vào tay kẻ xấu.

Chính vì vậy, bà cho rằng lần này, thế giới không thể chờ đến khi xảy ra một thảm họa AI tương tự như Hiroshima rồi mới bắt đầu hành động.

Một báo cáo gần đây gửi Liên hợp quốc đã cảnh báo về những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra khi AI bị lợi dụng để tiếp tay cho tội phạm mạng, lừa đảo và lan truyền thông tin sai lệch. Báo cáo cũng chỉ ra rằng tốc độ phát triển của công nghệ này đang vượt xa khả năng thích ứng của các chính phủ.

Báo cáo này được đưa ra sau khi công ty Anthropic PBC ban đầu phải hạn chế việc phát hành mô hình Mythos do lo ngại nó có thể bị lợi dụng để dò tìm các lỗ hổng an ninh mạng.

Bà Cooper cho rằng Vương quốc Anh đang có vị thế thuận lợi để dẫn dắt các cuộc thảo luận về quy định quản lý AI, đặc biệt là sau khi nước này đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh An toàn AI đầu tiên trên thế giới vào năm 2023.

Đây là sự kiện quy tụ nhiều nhà lãnh đạo toàn cầu và các giám đốc trong lĩnh vực công nghệ, trong đó có tỷ phú Elon Musk.

Ngoại trưởng Anh kết luận rằng chúng ta chỉ có thể tận dụng được những cơ hội tuyệt vời mà các công nghệ tiên phong mang lại nếu có đủ sự đồng thuận quốc tế về cách thức tiếp cận vấn đề an toàn cũng như các khuôn khổ bảo vệ./.

UNICEF cảnh báo trẻ em toàn cầu đối mặt với rủi ro từ AI Theo UNICEF, một thế hệ trẻ em đang lớn lên trong một cuộc thử nghiệm toàn cầu, khi công nghệ AI đang được ứng dụng rộng rãi dù các cơ chế quản lý và bảo vệ chưa hoàn thiện.