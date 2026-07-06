Sony từ bỏ đĩa game vật lý: Bước ngoặt của thị trường game

Theo Nikkei Asia, việc tập đoàn Sony tuyên bố ngừng sản xuất các tựa game PlayStation dạng đĩa vật lý, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với ngành công nghiệp game Nhật Bản vì động thái này có thể gây ra những tác động sâu rộng đến người tiêu dùng, nhà bán lẻ và nhà phát hành game.

Từ năm 2028, game PlayStation sẽ chỉ được phân phối qua hình thức tải trực tuyến. Động thái này phản ánh xu hướng số hóa khi doanh thu từ đĩa game chỉ còn chiếm 5% trong tổng doanh thu phần mềm 2.640 tỷ yen (18 tỷ USD) của Sony trong năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 3/2026.

Đối với người tiêu dùng, phân phối kỹ thuật số giúp việc mua và lưu trữ game thuận tiện hơn. Sony cũng có thể giảm chi phí sản xuất nếu các thế hệ máy PlayStation tương lai không còn cần ổ đĩa quang.

Tuy nhiên, các nhà bán lẻ lo ngại sẽ mất nguồn khách hàng vốn được thu hút bởi những đợt phát hành game mới. Việc không còn sản phẩm trưng bày tại cửa hàng cũng có thể khiến các tựa game ít tên tuổi khó tiếp cận người mua và làm giảm các quyết định mua sắm ngẫu hứng.

Một số nhà phát hành đã tìm giải pháp thay thế. Rockstar Games dự kiến bán các gói sản phẩm chứa mã tải xuống thay cho đĩa vật lý đối với tựa game Grand Theft Auto VI.

Chuyên gia Hideki Yasuda của Toyo Research Advice cho rằng hình thức “code-in-a-box” sẽ trở nên phổ biến và tác động của việc ngừng phát hành đĩa game có thể chỉ ở mức hạn chế.

Sự thay đổi này được dự báo sẽ ảnh hưởng lớn hơn đến các doanh nghiệp kinh doanh game đã qua sử dụng, do game kỹ thuật số gần như không thể bán lại.

Đối với người tiêu dùng, việc không thể bán lại game sau khi chơi xong sẽ làm tăng chi phí sở hữu, đồng thời khiến những người yêu thích sưu tập các phiên bản vật lý thất vọng.

Trong khi đó, Nintendo áp dụng cách tiếp cận khác với Switch 2 khi cung cấp một số tựa game dưới dạng thẻ khóa (key card), cho phép người dùng tải game về nhưng vẫn có thể mua bán lại thẻ.

Khi PlayStation 5 đã ra mắt hơn 5 năm, nhiều ý kiến cho rằng việc Sony ngừng phát hành đĩa game từ năm 2028 là bước chuẩn bị cho thế hệ PlayStation tiếp theo.

Theo ông Hideki Yasuda, nhiều khả năng hệ máy mới sẽ chỉ hỗ trợ tải game trực tuyến.

Quyết định mới nhất của Sony có thể mở đầu cho một giai đoạn chuyển đổi lớn của ngành công nghiệp game, sau nhiều thập niên đĩa game vật lý giữ vai trò chủ đạo./.

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