Trí tuệ nhân tạo: Lợi thế AI nằm ở những công nghệ khó sao chép

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, giới đầu tư công nghệ Israel cho rằng làn sóng Trí tuệ Nhân tạo (AI) hiện nay không chỉ tạo cơ hội cho các công ty phát triển mô hình Trí tuệ Nhân tạo nổi bật, mà còn mở ra dư địa lớn cho những doanh nghiệp xây dựng các công nghệ nền tảng, hạ tầng và dữ liệu độc quyền-những lĩnh vực ít được chú ý nhưng khó sao chép hơn.

Ông Lotan Levkowitz, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Quỹ Grove Ventures, cho biết phần lớn sự chú ý của thị trường hiện tập trung vào một số tên tuổi lớn như OpenAI, Anthropic, xAI, Cursor hay Perplexity.

Tuy nhiên, các cơ hội đầu tư bền vững hơn có thể nằm ở những lĩnh vực ít xuất hiện trên truyền thông, nơi rào cản kỹ thuật cao và việc xây dựng sản phẩm vẫn còn rất khó.

Ông Levkowitz cho rằng Trí tuệ Nhân tạo đã làm giảm mạnh chi phí xây dựng phần mềm, giúp nhiều doanh nghiệp nhanh chóng tạo ra sản phẩm hoạt động được. Tuy nhiên, chính điều này khiến sản phẩm phần mềm thông thường không còn là lợi thế cạnh tranh đủ mạnh.

Theo ông Levkowitz, các doanh nghiệp thực sự hấp dẫn đối với vốn đầu tư mạo hiểm sẽ là những công ty sở hữu công nghệ khó phát triển hoặc có vị thế thị trường khó bị bắt kịp.

Chuyên gia này nhận định cơ hội lớn trong kỷ nguyên Trí tuệ Nhân tạo đang tập trung ở 3 hướng chính. Trước hết là hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo, bao gồm năng lượng, trung tâm dữ liệu, kết nối chip và bộ nhớ, khi nhu cầu tính toán ngày càng tạo sức ép lên lưới điện và hệ thống phần cứng hiện có.

Tiếp đó là các ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong thế giới vật lý như sản xuất công nghiệp, giao thông đô thị và tự động hóa dịch vụ, những lĩnh vực trước đây phần mềm khó thâm nhập sâu.

Cuối cùng là các doanh nghiệp sở hữu dữ liệu độc quyền có khả năng tự gia tăng giá trị theo thời gian khi mỗi khách hàng mới giúp sản phẩm và bộ dữ liệu trở nên tốt hơn.

Theo ông Levkowitz, Israel có lợi thế trong các lĩnh vực này nhờ truyền thống phát triển công nghệ sâu, hạ tầng phần mềm và an ninh mạng.

Ông Levkowitz cho rằng các nhà sáng lập Israel có khả năng đưa những công nghệ còn chưa hoàn thiện vào ứng dụng thực tế, qua đó tạo lợi thế trong các lớp công nghệ nền tảng của cuộc cách mạng Trí tuệ Nhân tạo.

Giới đầu tư nhận định trong giai đoạn tới, lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở việc một doanh nghiệp có sử dụng Trí tuệ Nhân tạo hay không, bởi Trí tuệ Nhân tạo đã trở thành yếu tố phổ biến.

Yếu tố quyết định sẽ là khả năng xác định những lĩnh vực mà việc xây dựng công nghệ vẫn còn khó, dữ liệu khó tích lũy và vị thế dẫn đầu khó bị sao chép./.

Định vị thương hiệu thời số hóa: Lợi thế từ dữ liệu và AI Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống phân tích dữ liệu chuyên sâu, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước kiến tạo lợi thế cạnh tranh với một mức chi phí được tối ưu hóa tối đa.

​