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Nét văn hóa độc đáo của phiên chợ cốp xe ôtô ở thủ đô Pretoria của Nam Phi

Cứ đều đặn các buổi sáng thứ Bảy, bãi đỗ xe rộng lớn tại công viên SoM ở thủ đô Pretoria của Nam Phi lại biến thành không gian của "My Car Boot Sale" - khu chợ cốp xe độc đáo và sống động.

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Không lộng lẫy như những trung tâm thương mại xa hoa, cũng không xô bồ như các khu chợ đầu mối, không gian này mang trong mình một hơi thở rất riêng của xứ sở rực rỡ sắc màu: bình dị, hào phóng và đậm chất đại ngàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#phiên chợ cốp xe ôtô #Chợ đầu mối #Trung tâm thương mại Nam Phi