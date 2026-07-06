Instagram cập nhật ứng dụng chỉnh sửa video Edits để cạnh tranh CapCut

Nền tảng mạng xã hội Instagram của Meta vừa tung ra bản cập nhật mới cho ứng dụng chỉnh sửa video Edits dành cho người sáng tạo nội dung, mang đến nhiều cải tiến cho trải nghiệm chỉnh sửa video ngắn.

Bản cập nhật bao gồm tính năng bình luận đa ngôn ngữ tự động dịch bình luận và chú thích sang hơn 15 ngôn ngữ, giảm thiểu rào cản ngôn ngữ giữa người dùng toàn cầu.



Bên cạnh đó, Edits cũng bổ sung các công cụ chỉnh sửa mới, bao gồm tính năng lớp phủ, tùy chọn khóa clip để ngăn chặn việc chỉnh sửa hoặc di chuyển ngoài ý muốn trong quá trình chỉnh sửa, và hiệu ứng âm thanh theo mùa. Điều này sẽ tạo thêm không gian cho các xu hướng và quan điểm sáng tạo, đồng thời cũng có thể khuyến khích nhiều người dùng đăng tải các video cập nhật của riêng họ.

Bản cập nhật này là một phần trong nỗ lực của Meta nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của ứng dụng với các nền tảng chỉnh sửa video như CapCut bằng cách cung cấp các công cụ chỉnh sửa chuyên nghiệp không có hình mờ./.

Meta thử nghiệm gói trả phí mới cho Instagram Ngày 30/3, tập đoàn công nghệ Meta (Mỹ) cho biết đang thử nghiệm một gói dịch vụ trả phí mới trên nền tảng Instagram, cho phép người dùng truy cập thêm một số tính năng nâng cao.