Quý 2/2026: Lao động có việc làm tăng, chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ quý 2 đạt 29,8%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với quý trước và 0,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, phản ánh chất lượng nhân lực được cải thiện.

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Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý 2 năm 2026 đạt 53,8 triệu người, tăng 175,6 nghìn người so với quý trước và tăng 693,5 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, xét theo quý, lực lượng lao động vẫn tiếp tục tăng, phản ánh xu hướng gia tăng dân số trong độ tuổi lao động, cùng với mức độ tham gia thị trường lao động ổn định.

Quý 2 năm 2026, lao động có việc làm đạt 52,7 triệu người, tăng 170,2 nghìn người, tương ứng tăng 0,3% so với quý trước và tăng 688,3 nghìn người, tương ứng tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. So với quý trước, lao động có việc làm trong khu vực công nghiệp và xây dựng tăng mạnh nhất, tăng 0,93%; khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,22%; khu vực dịch vụ giảm 0,11%. So với cùng kỳ năm trước, lao động khu vực dịch vụ và khu vực công nghiệp và xây dựng lần lượt tăng 332,1 nghìn người và 546,1 nghìn người, trong khi khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 189,9 nghìn người.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ quý 2 năm 2026 đạt 29,8%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với quý trước và cao hơn 0,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, phản ánh chất lượng nguồn nhân lực tiếp tục được cải thiện./.

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