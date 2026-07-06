Bản tin 60s ngày 6/7/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Siêu bão Bavi duy trì cấp 17, Biển Đông sẽ chịu ảnh hưởng từ ngày 9/7.

Cục Cảnh sát giao thông nói gì về thông tin người 16 - 18 tuổi đi xe máy đều bị phạt?

Kê biên 111 bất động sản, thu giữ 41 siêu xe và khối tài sản lớn trong vụ Mr Pips chiếm đoạt 1.600 tỷ đồng.

Cập nhật giải cứu ba thuyền viên bị chìm tàu trong bão ở Móng Cái.

Khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng trong vụ rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng.

Nổ súng trong lễ Quốc khánh Mỹ khiến ít nhất 8 người bị thương.

Iran tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu trong thời gian ngừng bắn.

Mỹ và Iran dự kiến nối lại đàm phán tại Pakistan./.